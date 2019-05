Tönnies über Wagner, Reschke und den neuen Sportdirektor

Clemens Tönnies war zu Gast bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk"

Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzende des Fußball-Bundesliga FC Schalke 04, stand am Sonntag im "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" Rede und Antwort. weltfussball hat die Sendung im Liveticker begleitet. Die wichtigsten Aussagen:

+++ Tönnies über Huub Stevens +++

"Ich leugne nicht die Krise. Stevens und Co. haben die Karre aus dem Dreck gezogen. In jeder Krise steckt eine Chance. Wir nehmen es auf und verbessern es."

+++ Tönnies über Alexander Nübel +++

"Das ist etwas, was mich ärgert, das wir das (Verlängerung, Anm. d. Red.) nicht gemacht haben. Wir sind intensiv bemüht und werden versuchen ihn zu halten. Er kann das Gesicht von Schalke werden und ist ein guter Torwart. Er weiß, was er an uns hat. Dietmar Hamann hätte ich am liebsten die Ohren lang gezogen. Das ist eine Unverschämtheit, dass er gesagt hat, dass er lieber bei Bayern auf der Bank sitzen soll als bei uns zu spielen."

+++ Tönnies über den Kader +++

"Reschke wird genau da anfangen zu arbeiten. Wir werden in der nächsten Saison wieder angreifen. Ich sage immer: Die Rechnung ist erst zu Ende, wenn der Strich drunter ist. Wir stehen noch ganz am Anfang. Lasst die Jungs arbeiten. Ich werde jetzt keine Werte vernichten, die man nicht vernichten sollte. Wir werden den Kader natürlich bereinigen. Wir haben ein sauberes Budget. Damit sind alle zufrieden. Wir müssen auch unsere Werte finanzieren. Wir sind gut aufgestellt. Sportlich übernehme ich auch die Verantwortung für die letzte Saison."

+++ Tönnies über das neue Personal +++

"Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Wir wollen nicht von Neuanfang reden. Wir wollen Schalke wieder auf die Schiene setzen. Dazu muss man neuzeitliche Personen bringen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir das gemacht haben."

+++ Tönnies über den offenen Posten des Sportdirektors +++

"Die Entscheidung über den Sportdirektor wird vom Sportvorstand getroffen. Wir lassen ihn machen. Wir haben die wichtigsten Personalien angestellt. Wir werden diese Position so besetzen, dass es genau unseren Vorgaben entspricht. Horst Heldt wird wohl nur gehandelt, weil ich einmal auf ihn angesprochen wurde. Er ist nicht der Kandidat für den Sportdirektor. Wir haben ihn mit auf dem Zettel. Aber er ist nicht der favorisierte Kandidat. Es gibt eine Stellenbeschreibung. Wir müssen der Veränderung im Fußball gerecht werden."

+++ Tönnies über Michael Reschke als Kaderplaner +++

"Wir sind deckungsgleich. Wir haben ihn gefragt, ob er mit genau der Stellenbeschreibung zufrieden ist. Wir werden das genauso einfordern. Nachdem das klar war, gab es keinen Widerstand gegen Reschke."

+++ Tönnies über Jochen Schneider +++

"Der Sportvorstand wird vom Aufsichtsrat gewählt. Er steuert die sportlichen Belange. Jochen Schneider hat bewiesen, dass er strukturiert denken kann. Ihm trauen wir es sehr zu, dass er uns strukturell auf die Schiene bringt."

+++ Tönnies über David Wagner +++

"Wir haben uns einige Trainer angesehen und sind dann auf ihn gekommen, weil wir das Potenzial gesehen habe. Er kann Leute mitnehmen. Er hat genau den Fußball gespielt, den wir sehen wollen. Es kommt hinzu, dass er Schalke kennt. Wir sind total überzeugt von ihm. Er verkörpert genau das, was wir wollen. Wir haben uns die Liste angeguckt und es danach ausgewählt. Wir haben uns nur mit denen getroffen, die die Vorgaben erfüllen könnten."

+++ Tönnies über Jonas Boldt +++

"Wir haben gesagt, dass wir uns verbessern wollen. Es hat ein Gespräch mit Schneider und Boldt gegeben. Christian hat zuvor immer gesagt: 'Es braucht sich keiner bewerben. Ich mache das alleine'. Im Februar gab es dann das letzte Gespräch zwischen Heidel und mir. Ich bin ihm nicht feindselig gegenüber."

+++ Tönnies über Schalkes Strukturen +++

"Ich lasse mir von keinem den FC Schake kaputt reden. Wir haben ein verlorenes Jahr. Wir werden uns mit dem Sportdirektor noch Zeit lassen. Dann werden wir die Strukturen noch weiter verbessern. Wir wollen ein modernes Fußball-Unternehmen weiter entwickeln."

+++ Tönnies über die geplante Unterstützung für Heidel +++

"Ich habe gesagt: 'Lass uns deine Arbeit entlasten'. Nicht weil ich an seiner Qualität gezweifelt habe, sondern weil es einfach zu viel war. Er hat gesagt, dass er das alleine machen will. Die Vizemeisterschaft hat uns vernebelt. Wir sind abgeschmiert, wie noch nie. Großes Kompliment an die Fans. Wir wollten Schalke schon vor dem Oktober breiter aufstellen. Ich will Heidel nicht alleine dafür verantwortlichen machen oder nachtreten, aber wen sollen wir nennen, wenn nicht den, der die Position inne hatte?"

+++ Tönnies über Heidels Investitionen +++

"Vor der Saison gab es niemanden, der uns nicht zu den Verpflichtungen gratuliert hat. Die Mannschaft hat nicht zusammengepasst. Hinzu kam, dass wir einen ganz jungen Trainer hatten, den ich überaus schätze. Er hat unbedingt Hilfe gebraucht. Wenn ich Heidel etwas vorwerfe, dann dass er nicht nah genug am Trainer war. Das hat Domenico geschadet. Er braucht Rat und Tat und das hat gefehlt."

+++ Tönnies über Christian Heidel +++

"Ich habe mich jetzt zu Wort gemeldet, um zu präsentieren, dass wir einen Plan haben. Ich habe vor drei Jahren die Entscheidung getroffen, mich zurückzunehmen. Dann haben wir gesagt, dass wir einen Sportvorstand holen, der das mehr oder weniger alleine macht. Ich hatte drei schöne Jahre. Ich würde diese Entscheidung nicht noch einmal treffen. Ich habe Heidel nicht täglich angerufen und gefragt, wie es weiter geht. Er hat einen Generalschlüssel bekommen. Das Ergebnis haben wir jetzt. Wir haben es ordentlich beendet. Ich denke, er ist gut dabei weg gekommen. Wir haben die Kurve noch gekriegt. Wir haben den Abstieg verhindert. Ich würde uns eine 4- geben."

+++ Tönnies über die nächste Meisterschaft +++

"Ich würde Leipzig nicht außen vor lassen. Auch wir sind immer für eine Überraschung gut."

+++ Tönnies über den Derbysieg +++

"Natürlich sind wir nicht in dieses Spiel gegangen, mit der Erwartung da mit 4:2 herauszukommen. Natürlich haben dem BVB die drei Punkte am Ende gefehlt. Wir haben das wichtigste Spiel für uns gewonnen. Es war ein großes Pflaster für die Wunde der Schalker."

+++ Tönnies über den Vergleich zwischen Tedesco und Kovac +++

"Ich glaube nicht, dass es in München so extrem war wie bei uns."

+++ Tönnies über Druck im Fußball +++

"Ein Trainer ist wertvolles Personal. Es ist menschlich und in der Leistungsausrichtung zu betrachten. Niko wird sich total verändern, wenn er mal ausgeschlafen hat. Ich sehe dort keinen Handlungsbedarf und auch nicht dass er überlastet ist. Wir haben hier nun einmal diesen Druck. Das ist der Druck, den wir uns selbst auferlegen. Wir sind mit großen Erwartungen in diese Saison gestartet. Es gab niemanden, der mir nicht zu dieser Mannschaft gratuliert hat. Wenn sich der Erfolg nicht einstellt, sind die Verantwortlichen aufgefordert, nachzudenken, warum das so ist. Es gibt kein Lehrbuch. Erfolg ist immer individuell."

+++ Tönnies über Hoeneß und Rummenigge +++

Ich finde die Art und Weise wie Hoeneß und Rummenigge miteinander umgehen, ist in der Öffentlichkeit falsch wahrgenommen. Uli akzeptiert, dass er einen starken Mann neben sich hat. Der eine ist die Seele des Vereins, der andere ist der, der die Disziplin einfordert. Die beiden müssen sich einig sein. Suchen sie den weißen Raben? Den Trainer, der alles hat, gibt es nicht. Es gibt keine Alternative. Es geht um den gemeinsamen Erfolg und nicht um persönliche Eitelkeiten."

+++ Tönnies über Niko Kovac +++

"Er ist ein junger Trainer. Er braucht Zeit, das ist normal. Es ist völlig klar, dass Kovac Hoeneß' Trainer ist. Er unterstützt ihn, wo er nur kann. Man sollte ihm noch Zeit geben. Das ist meine Meinung. Ich glaube ein bisschen mehr Einigkeit würde dem Verein helfen. Niko hat es souverän gemeistert. Er hat nie auf Mitleid gemacht sondern stand hinter seiner Position. Das finde ich klasse.

+++ Tönnies über Robben und Ribéry +++

"Es war für mich bemerkenswert, dass Uli Hoeneß lieber auf die Meisterschaft als auf Robben und Ribéry verzichtete. Damit hat er alles richtig gemacht."

+++ Tönnies über das 0:0 gegen Stuttgart +++

"Ich hätte schon geglaubt, dass wir nochmal ein bisschen Feuer zeigen. Das beste an dieser Saison ist, dass sie vorbei ist."

