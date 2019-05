Wechsel im Sommer? Zakaria äußert sich zu BVB-Gerüchten

Denis Zakaria äußerte sich nach dem letzten Saisonspiel

Auch, wenn die Rückrunde für Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach ziemlich enttäuschend verlief und die Fohlen am letzten Spieltag noch aus den Champions-League-Rängen fielen, darf sich Mittelfeldspieler Denis Zakaria als Gewinner fühlen.

Nach einigen Schwierigkeiten in der Hinrunde, als der Schweizer noch einige Leistungsdellen aufwies, zeigte Zakaria seit dem Frühjahr stabile Spiele für die Gladbacher und hatte unter Dieter Hecking seinen Stammplatz sicher.

Kein Wunder, dass sich der 22-Jährige auch bei anderen Klubs in den Fokus spielte. Vor allem Der letzte Gegner und Vize-Meister Borussia Dortmund soll am defensiven Mittelfeldmann dran sein, der vertraglich noch bis 2022 an den VfL gebunden ist.

Zakarias selbst zog im "kicker" ein gemischtes Fazit unter die Spielzeit 2018/2019: "Es war meine zweite Saison bei der Borussia, und ich musste das gute erste Jahr bestätigen. In der Hinrunde war es schwer. In der Rückrunde lief es für mich besser. Ich konnte häufiger unter Beweis stellen, was ich kann. Aber: Es geht noch mehr. Das will ich nächste Saison zeigen."

Zakaria: "Man weiß im Fußball nie"

Auch zu den Spekulationen um einen möglichen Wechsel aus Gladbach zum BVB bezog der 20-malige Nationalspieler Stellung. Er räumte dabei zumindest vorerst mit den Unklarheiten auf, was besonders die Anhänger der niederrheinischen Borussia freuen dürfte.

"Das sind nur Gerüchte. Ich bin in Gladbach und will auch bleiben. Klar, im Fußball weiß man nie, was passieren kann, aber ich fühle mich wohl in Gladbach. Ich freue mich auf die neue Saison und unseren neuen Trainer", so Zakaria.

Allerdings zeigte sich der 1,90-m-Mann enttäuscht darüber, in der kommenden Spielzeit erneut nicht mit Gladbach in der Königsklasse spielen zu können: "Ein bisschen traurig bin ich natürlich. Ich habe von der Champions League geträumt. Wir hätten mehr schaffen können, sind aber auch glücklich, dass wir es nach Europa gepackt haben. Auch die Europa League ist ein schöner Wettbewerb."