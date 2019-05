VfB-Profi Donis tritt gegen Ex-Trainer Weinzierl nach

Anastasios Donis hatte es nicht immer leicht beim VfB

Anastasios Donis blüht beim VfB Stuttgart unter Interimstrainer Nico Willig auf. Seinen Ex-Coach Markus Weinzierl kritisierte der Grieche nun vor den wichtigen Relegationsspielen.

"Ich hatte mit Markus Weinzierl zu Beginn, als ich verletzt war, einige Gespräche. Er sagte: 'Ich warte auf dich, du bist wichtig für mich.' Dann kam ich zurück – und wir sprachen eigentlich überhaupt nicht mehr", sagte Donis der "Sport Bild". "Mit Nico Willig spreche ich jeden Tag, selbst wenn ich nicht aufgestellt werde."

Die verbesserte Kommunikation wirkt sich auch auf das Spiel von Donis aus. Unter Willig blüht der Grieche mit zwei Toren und einer Vorlage auf. Im Training habe die Mannschaft wieder Spaß, meinte der 22-Jährige: "Wir genießen unseren Job wieder."

Donis fehlte Unterstützung vom VfB Stuttgart

Unter dem alten Trainer sah das noch anders aus. "Bei Markus Weinzierl spielte ich mal, dann saß ich wieder draußen – das raubte mir mein Selbstvertrauen", erklärte Donis. "Mir fehlte damals die Unterstützung aus dem Klub, das war keine gute Zeit für einen jungen Spieler wie mich."

Zu der Zeit dachte der VfB-Star auch über einen Wechsel nach. Das soll aber trotz des drohenden Abstiegs wohl kein Thema mehr sein. "Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Die Vorstellung abzusteigen gibt es in meinem Kopf nicht", meinte Donis. "Ich fühle mich in Stuttgart wohl, merke, wie mich die Fans unterstützen. Wenn meine Situation so wie im Moment ist, brauchen wir nicht über einen Wechsel sprechen." Sein Vertrag gilt noch bis 2021.