Der ÖFB-Kader für die Juni-Länderspiele

Teamchef Franco Foda hat sein Aufgebot für die kommenden Länderspiele bekanntgegeben

Teamchef Franco Foda hat Österreichs Kader für die EM-Qualifikationsspiele in Klagenfurt gegen Slowenien sowie in Nordmazedonien nominiert. Salzburgs Defensivallrounder Albert Vallci ist erstmals dabei.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt steht Österreichs Nationalteam in der Qualifikation für die EURO 2020 bereits unter Druck. Im Länderspieldoppel Anfang Juni gegen Slowenien und Nordmazedonien müssen Punkte her, um den Anschluss an die Tabellenspitze der Gruppe G nicht komplett zu verlieren.

Am Dienstag hat ÖFB-Teamchef Franco Foda seinen Kader für die beiden Partien nominiert.

ÖFB-Kader gegen Slowenien und Nordmazedonien

Österreich wird am 7. Juni (20:45 Uhr) zunächst Slowenien in Klagenfurt empfangen, am 10. Juni (20:45 Uhr MESZ) gastiert die ÖFB-Auswahl dann in Skopje.

Admira-Talent Kalajdžić nicht einmal auf Abruf

Nicht im Kader findet sich Admira-Stürmer Saša Kalajdžić. Der Zwei-Meter-Mann ist bei der U21 dabei, findet sich aber im Gegensatz zu Salzburgs Hannes Wolf, Maximilian Ullmann vom LASK oder Augsburgs Kevin Danso auch nicht auf der Abrufliste des A-Teams.

"Jeder Spieler, der für die U21 interessant ist, ist für das A-Nationalteam ein Thema. Bei der U21 ist er gut aufgehoben, hat eine gute Entwicklung genommen. Wenn er weiter an sich arbeitet, wird er auch für uns ein Thema sein", meinte Foda zu dieser Personalie.

Auf der Abrufliste finden sich folgende Spieler: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG; 0), Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz; 2), Richard STREBINGER (SK Rapid; 1); Moritz BAUER (Stoke City/ENG, 6/0), Kevin DANSO (FC Augsburg/GER, 6/0), Georg MARGREITTER (1. FC Nürnberg/GER, 0), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER; 3/0), Maximilian ULLMANN (LASK; 0), Kevin WIMMER (Hannover 96/GER; 9/0), Dominik WYDRA (Erzgebirge Aue/GER; 0); Thomas GOIGINGER (LASK; 0), Stefan HIERLÄNDER (SK Sturm Graz; 3/0), Thomas MURG (SK Rapid; 0), Hannes WOLF (FC Red Bull Salzburg; 0); Lukas HINTERSEER (VfL Bochum/GER; 12/0); Christoph MONSCHEIN (FK Austria Wien; 0); Andreas WEIMANN (Bristol City/ENG; 14/0)

