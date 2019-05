Mainz verleiht Sturm-Talent nach Holland

Getty Images

Abass Issah verlässt den FSV Mainz 05 vorerst

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 verleiht Angreifer Abass Issah für ein Jahr an den niederländischen Erstligisten FC Utrecht.

Der 20-jährige Ghanaer, im vergangenen Sommer von Qarabag Agdam zu den Rheinhessen gewechselt, soll in der holländischen Eredivisie Spielpraxis erhalten.

In der abgelaufenen Saison kam Issah bei Mainz nur auf einen Kurzeinsatz am 7. Spieltag in der Partie gegen Hertha BSC (0:0).