1. FC Köln verpflichtet neuen Rechtsverteidiger

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Soll die rechte Kölner Seite dicht machen: Ehizibue (li.)

Fußball-Zweitligameister 1. FC Köln hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison perfekt gemacht.

Wie die Geißböcke am Freitag mitteilten, wechselt Rechtsverteidiger Kingsley Ehizibue (24) vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle an den Rhein. Der in München geborene Niederländer erhält einen Vertrag bis 2023. Zu den Transfermodalitäten machte Köln keine Angabe.

"Kingsley ist ein sehr dynamischer Defensivspieler. Er ist technisch stark und hat ein sehr gutes Auge für seine Mitspieler in der Offensive", sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh. Ehizibue freut sich darauf, "Teil der FC-Familie zu werden und in dieser Stadt vor diesen großartigen Fans zu spielen."

Der frühere niederländische U21-Nationalspieler Ehizibue kommt auf 122 Spiele für Zwolle in der Ehrendivision (acht Tore, 16 Vorlagen).

Zuvor hatte Flügelstürmer Kingsley Schindler (bislang Holstein Kiel) beim FC unterschrieben.