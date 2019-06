Rummenigge schließt Klopp-Verpflichtung aus

Getty Images

Karl-Heinz Rummenigge schließt Klopp-Wechsel zum FC Bayern aus

Beim FC Bayern München kursiert seit Jahren der Name Jürgen Klopp. Immer wieder wird der frisch gebackene Champions-League-Sieger als Trainer beim Rekordmeister gehandelt - laut Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge eine unrealistische Vorstellung.

"Ich weiß nicht, ob die Bundesliga noch einmal ein Reiz für Jürgen Klopp wäre. Er ist aktuell in der Liga, welche die Benchmark in Fußball-Europa darstellt", sagte Rummenigge gegenüber "Sport Bild".

Klopp hat beim FC Liverpool noch einen Vertrag bis Sommer 2022. Den wolle er auch unbedingt erfüllen, erklärte der Erfolgscoach jüngst im "Bild"-Interview, nachdem Franz Beckenbauer den "sehnlichen" Wunsch äußerte, ihn "eines Tages" in München begrüßen zu dürfen.

Rummenigge dazu: "Franz Beckenbauer ist offensichtlich ein großer Befürworter von Jürgen Klopp. Aber das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Wir haben einen Trainer und wollen keine erneute Diskussion."

Jürgen Klopp war bereits zweimal Thema beim FC Bayern

Mindestens zweimal war in den letzten Jahren eine Zusammenarbeit zwischen Klopp und dem FC Bayern Thema. Aufsichtsratschef Uli Hoeneß wollte den damaligen Mainz-Coach schon 2008 unter Vertrag nehmen. "Letztlich kam es nicht dazu, und im Nachhinein weiß man ja auch gar nicht, wie das dann gelaufen wäre", blickte Rummenigge zurück. Damals entschieden sich die Bayern für Jürgen Klinsmann.

Im März 2018 klopften die Münchner laut "Sport Bild" erneut bei Klopp an. Damals war der Klub auf der Suche nach einem Nachfolger für Jupp Heynckes, Klopp lehnte jedoch ab und blieb in Liverpool.

Eine Rückkehr von Klopp nach Deutschland wollte Rummenigge allerdings nicht kategorisch ausschließen: "Ich glaube, mein Kollege Aki Watzke kann sich Jürgen Klopp sehr gut als Bundestrainer vorstellen." Rummenigge schränkte aber ein: "Ich glaube aber, dass er dort, wo er jetzt ist, am richtigen Ort ist. Er und der Klub sind sehr happy. Ich nehme an, er wird sich jetzt keine Gedanken machen, was in x Jahren ist."