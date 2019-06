Silvia Neid sieht kein Torwart-Problem im DFB-Team

Getty Images

Sieht kein Torwartproblem in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft: Silvia Neid

Die frühere Weltmeister-Trainerin Silvia Neid sieht trotz der jüngsten Patzer von Auswahl-Keeperin Almuth Schult kein Torwartproblem in der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

"Almuth bekommt das in den Griff. Sie muss sich auf ihre Stärken besinnen. Solche Fehler werden ihr bei der WM nicht passieren", sagte Neid dem "kicker" und fügte hinzu: "Sie steckt das weg. Da bin ich mir sicher."

Bei der WM in Frankreich bestreitet die DFB-Elf ihr Auftaktspiel am 8. Juni in Rennes gegen China.

Für Neid, die die Auswahl 2003 als Co-Trainerin und 2007 als Chefcoach zum WM-Titel führte sowie 2016 mit dem Team in Rio de Janeiro Olympia-Gold holte, zählen die deutschen Fußballerinnen zu den WM-Favoritinnen.

"Wir müssen vor keinem Team Angst haben", sagte die 55-Jährige. "Im Spiel nach vorne ist unsere Mannschaft schon sehr stark. Außerdem tritt sie sehr variabel auf."