Rebic auf dem Sprung nach Italien?

Getty Images

Ante Rebic wird wohl von Inter Mailand umworben

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt droht weiterhin der komplette Ausverkauf seines herausragenden Offensivtrios der abgelaufenen Spielzeit. Nach dem feststehenden Wechsel von Luka Jovic zu Real Madrid und den Gerüchten um einen Abgang von Sebastién Haller könnte auch der Abschied von Ante Rebic in Kürze konkret werden.

Nach jüngsten Informationen der "Bild" soll der italienische Topklub Inter Mailand an einer Verpflichtung des Vize-Weltmeisters interessiert sein. Wie die Zeitung berichtet, will der 18-fache Landesmeister den Offensivmann vor allem mit einem üppigen Jahressalär nach Mailand locken. So soll Rebic ein Netto-Gehalt von rund vier Millionen Euro geboten worden sein.

Die Nerazzurri haben in diesem Frühjahr leidvolle Erfahrungen mit Eintracht Frankfurt gemacht, als sie gegen die Hessen im Achtelfinale der Europa League das Nachsehen hatten. Damals fehlte der 28-fache kroatische Nationalspieler allerdings in beiden Partien verletzungsbedingt.

Bei Inter Mailand hätte Rebic nun die Möglichkeit, zum ersten Mal in seiner Karriere in der Champions League zu spielen. Inter beendete die abgelaufene Serie-A-Spielzeit auf dem vierten Platz und kehrt damit in die Königsklasse zurück.

Bereits drei Kroaten im Inter-Kader

Der Traditionsverein baut schon seit einiger Zeit auf geballte fußballerische Qualität aus Kroatien. So stehen derzeit mit Ivan Perisic, Sime Vrsaljko und Marcelo Brozovic noch drei weitere Akteure vom Balkanstaat im Kader von Inter.

Ob es bereits ein konkretes Angebot für Rebic aus Italien gegeben hat, ist noch nicht bekannt. Vertraglich ist der 25-Jährige noch bis 2022 an die Eintracht gebunden. Nach den 60 Millionen Euro Einnahmen aus dem Jovic-Verkauf nach Madrid winkt den Frankfurtern also zumindest ein weiterer warmer Geldregen.