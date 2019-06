Lockt Lucas Hernández Rodri zum FC Bayern?

Aitor Alcalde, getty

FC Bayern oder ManCity? Rodri will sich wohl in Kürze entscheiden

Seit Wochen wird über ein Interesse des FC Bayern München an Rodri von Atlético Madrid spekuliert, zuletzt soll mit Manchester City ein namhafter Konkurrent in den Poker um den 22-Jährigen eingestiegen sein. Atlético soll nun auf eine Entscheidung drängen.

Der gebürtige Madrilene wird seine Zukunft schon in den nächsten Tagen mit Klub-Verantwortlichen erörtern, berichtet die spanische "AS". Damit aber nicht genug: Die Zeitung will aus dem Umfeld des Spielers erfahren haben, dass Rodri beschlossen hat, Atlético nach nur einem Jahr wieder zu verlassen.

Der defensive Mittelfeldspieler wechselte zwar erst im vergangenen Sommer vom FC Villarreal zu den Rojiblancos und steht dort noch bis Ende Juni 2023 unter Vertrag, eine fixe Ablöse in Höhe von satten 70 Millionen Euro soll den Abschied jedoch ermöglichen.

FC Bayern und Co. müssten tief in die Tasche greifen

Ein möglicher Deal würde die Bayern allerdings nicht nur eine gewaltige Ablöse kosten. Laut "AS" bieten Atlético und ManCity Rodri Verträge, die jeweils mit acht Millionen Euro pro Jahr dotiert sein sollen. Bei einem branchenüblichen Kontrakt über fünf Jahre würde das Gesamtvolumen des Transfers somit satte 110 Millionen Euro betragen.

Dem Bericht zufolge ist Geld für Rodri allerdings nicht der ausschlaggebende Faktor. Ein Verbleib in Madrid kommt angeblich nicht infrage, da der Rechtsfuß der Spielweise von Coach Diego Simeone wenig abgewinnen kann, für einen Wechsel zum FC Bayern spricht hingegen das dortige Personal.

"AS"-Journalist Manuel Esteban verkündete auf Twitter, dass Bayern-Neuzugang Lucas Hernández intensiv die Werbetrommel für die Bayern rühre. 2018/19 kickten beide gemeinsam für Atlético.