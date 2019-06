Löw im September "mit voller Kraft" zurück

Alex Grimm, getty

Oliver Bierhoff freut sich über eine baldige Rückkehr von Joachim Löw

DFB-Direktor Oliver Bierhoff geht fest von einer Rückkehr des erkrankten Bundestrainers Joachim Löw zu den nächsten EM-Qualifikationsspielen aus.

"Es schmerzt ihn, nicht hier zu sein. Im September wird er es dann wieder mit voller Kraft sein", sagte Bierhoff im "ZDF"-Interview wenige Stunden vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland (20:45 Uhr/RTL) in Mainz.

Löw fehlt wie schon beim Sieg in Weißrussland (2:0) am vergangenen Samstag nach seinem Sportunfall und wird von seinem Assistenten Marcus Sorg vertreten.

Am 6. September trifft die DFB-Auswahl in der EM-Quali in Hamburg auf die Niederlande, drei Tage später steht das Gastspiel beim Tabellenführer der Gruppe C in Nordirland an.