Erzgebirge Aue holt Sessa aus Aalen

Karina Hessland, getty

Nicolás Sessa wechselt ins Erzgebirge

Fußball-Zweitligist Erzgebirge Aue hat Nicolás Sessa vom VfR Aalen verpflichtet. Der offensive Mittelfeldspieler unterschrieb einen Zweijahresvertrag bei den Veilchen.

Vor seiner Zeit in Aalen bestritt Sessa für Hoffenheim II und die U23 des VfB Stuttgart 77 Regionalliga-Spiele, in denen er 20 Tore erzielte.

Aue-Coach Daniel Meyer ist begeistert: "Nicolas ist ein Spieler, der mit seiner unbekümmerten Spielweise in Aalen für Furore gesorgt hat. Seine Tor- und Vorlagenquote ist für eine Debütsaison beachtlich. Er ist ein Spielertyp den wir so bisher nicht im Kader haben und der noch lang nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist."