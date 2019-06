ÖFB-U21: Keine Angst vor Serbien-Star Jović

APA

Teamchef Werner Gregoritsch mit Kevin Danso

Österreichs U21-Teamchef Werner Gregoritsch sieht seine Mannschaft bei der EM-Endrunde als einen "ganz gefährlichen Außenseiter".

Für Österreichs U21-Nationalteam startet am Montag (18:30 Uhr) das Abenteuer EM-Premiere. Die erste Hürde in Triest ist mit Serbien sehr hoch. Real-Madrid-Star Luka Jović sticht dabei heraus, die ÖFB-Kicker wollen aber nicht in Ehrfurcht erstarren und peilen eine Überraschung an. "Wir sind ein ganz gefährlicher Außenseiter", sagte Teamchef Werner Gregoritsch.

Das wurde durch den 3:1-Testsieg gegen Mitfavorit Frankreich am Dienstag in Hartberg unterstrichen. "Wir haben eine gute Mannschaft und wollen etwas Besonderes erreichen und die Menschen in Österreich begeistern", verlautete Gregoritsch. Vom Duell mit "Les Bleus" gilt es, das Positive mitzunehmen. Da führte neben einer starken Defensive auch ein gutes Umschaltspiel zum Erfolg.

U21-Teamchef Gregoritsch: "Werden nicht den Autobus ins Tor stellen"

"Wir werden nicht den Autobus ins Tor stellen und wie das Kaninchen vor der Schlange warten. Es wäre auch eine Vergewaltigung von Spielern wie Wolf, Honsak oder Schlager, wenn sie nur Defensivarbeit leisten müssten", meinte Gregoritsch. Die Schnelligkeit der Offensivkräfte soll ausgenützt werden. "Wir können ihnen sehr wohl viele Schmerzen bereiten", ist sich der mit 61 Jahren älteste Trainer der EM sicher.

Für ihn sind gegen ein Team, das "sehr variabel agieren kann, die Geschwindigkeit aus dem Spiel nimmt und das Tempo im Angriff dann blitzartig erhöht", Mut, Effizienz, taktische Disziplin, Aggressivität und Leidenschaft gefragt. Druck verspüre man als einziger Turnier-Neuling keinen. Das kann sich positiv auswirken. "Man kann das A-Team nicht mit dem U21-Team vergleichen. Das A-Team hat einen ganz anderen Druck der Öffentlichkeit, wir sind das Gegenteil, können es ein bisschen anders angehen und nur gewinnen", so der ÖFB-Coach.

Jović kaltzustellen ist gegen Serbien die "halbe Miete"

Seit Freitag feilt er mit seinem Team in Corno di Rosazzo an der Feinabstimmung. Die Stimmung ist gut, die Vorfreude enorm. "Es ist auf jeden Fall mein Karrierehighlight. Wir sind für den Kampf bereit", betonte Defensivspieler Kevin Danso. Er ist einer von fünf ÖFB-Akteuren, die in der abgelaufenen Saison in der deutschen Bundesliga tätig waren. Jović kennt man also auch aus der Meisterschaft, in der sich der Ex-Frankfurt-Stürmer mit 17 Toren für den Transfer zu Real Madrid empfohlen hat.

"Er ist mit seinen jungen Jahren ein unglaublicher Stürmer, auf den du jede Sekunde aufpassen musst", sagte Bremens Abwehrspieler Marco Friedl. Goalie Alexander Schlager sah es ähnlich: "Solche Spieler sind schwer zu berechnen, weil sie jederzeit für einen Genieblitz gut sind. Es ist ein Extraansporn gegen sie zu spielen." Danso bezeichnete es als "halbe Miete", wenn man den 21-Jährigen ausschalten könne. Der Augsburg-Spieler ist im ÖFB-Team in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld ein Thema und wird mit Jović sicher Bekanntschaft machen.

Während die Abwehrspieler Jović so gut wie möglich neutralisieren wollen, haben es die ÖFB-Offensivspieler im Sinn, dem Star die Show zu stehlen. "Sie haben richtige Hochkaräter drinnen, eine unglaubliche Truppe. Wir wollen aber befreit aufspielen und zeigen, dass auch wir gute Fußballer haben", sagte Saša Kalajdžić. Für den Zwei-Meter-Mann ist die Partie in mehrfacher Hinsicht besonders, hat er doch serbische Wurzeln und zählt Jović zu seinen Vorbildern.

ÖFB-U21 spielt auch um die Olympia-Qualifikation

Alle sind sich einig, dass die Neuauflage der Qualiduelle (1:3 in Maria Enzersdorf, 0:0 in Novi Sad) ein Schlüsselspiel im Kampf um den Aufstieg ins Semifinale darstellt, das neben den drei Gruppensiegern auch der beste Zweite erreicht. "Ich schätze Serbien stärker ein als Dänemark. Wenn du also Serbien biegst, hast du gute Chancen auf zumindest den zweiten Platz. Und der reicht vielleicht fürs Semifinale", rechnete Hannes Wolf vor.

Der Einzug in die Vorschlussrunde wäre für die acht Bewerbsspiele unbesiegte ÖFB-Elf in doppelter Hinsicht "ein Wahnsinn", ist damit doch auch die fixe Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio verbunden. "Da wollen wir unbedingt auch dabei sein", erklärte Danso. Auch für Gregoritsch wäre eine Olympiateilnahme ein "sehr wichtiger Erfolg". Auf dem Weg dorthin warten mit Dänemark (Donnerstag) und Deutschland (Sonntag/jeweils Udine) zwei weitere große Aufgaben.

apa