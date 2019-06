Wie heiß sind die Bale-Gerüchte? Berater bezieht Stellung

Denis Doyle, getty

Gareth Bale wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Gareth Bale ist in den letzten Tagen vermehrt mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht worden. Nach einem englischen Medienbericht mehrten sich die Spekulationen, der Offensivstar von Real Madrid könnte im Sommer auf Leihbasis zum FC Bayern München wechseln. Jetzt äußerte sich Bale-Berater Jonathan Barnett zu den Gerüchten um seinen Klienten.

Gegenüber "ESPN" erklärte Barnett, dass die jüngsten Berichte über einen Wechsel des walisischen Superstars zum deutschen Rekordmeister nichts weiter als "Müll" seien.

Die Münchner haben demnach kein konkretes Angebot für ein Leihgeschäft mit dem 29-Jährigen abgegeben, so wie es zuvor zunächst von der englischen Boulevardzeitung "Sun" und dem spanischen Fachmagazin "Sport" berichtet worden war.

Auch vor diesem jüngsten Dementi hatte der Bale-Berater bereits signalisiert, dass der Linksfuß seinen Kontrakt bei Real Madrid gerne erfüllen will, obwohl er sportlich unter Cheftrainer Zinédine Zidane nur noch auf der Ersatzbank geparkt wurde.

Bale bezieht exorbitantes Gehalt bei Real Madrid

Vertraglich ist der walisische Nationalspieler noch bis 2022 an die Königlichen gebunden, stand in der abgelaufenen Spielzeit aber 18 Mal nicht in der Anfangself der Madrilenen.

Bale gehört mit einem geschätzten Gehalt von über 335.000 Euro pro Woche zu den Top-Verdienern bei Real. Die exorbitanten Gehaltsvorstellungen des Offensivmannes dürften neben den Bayern auch weitere Top-Klubs abschrecken, sich für eine feste Verpflichtung des Flügelstürmers stark zu machen.