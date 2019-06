Wechsel von Klopp-Talent zu S04 noch nicht entschieden

Catherine Ivill, getty

Rafael Camacho soll vor einem Wechsel zum FC Schalke 04 stehen

Youngster Rafael Camacho vom FC Liverpool soll das Interesse zahlreicher Klubs geweckt haben. Die besten Chancen wurden zuletzt dem FC Schalke 04 zugerechnet, ein Deal schien so gut wie sicher. Nun hat sich das Blatt aber wohl gewendet.

Am Mittwoch berichtete der "kicker", dass der 19-Jährige die Knappen zur nächsten Saison verstärken werde. Offen sei demnach nur noch, wo der Youngster unter Trainer David Wagner spielen werde. Beim FC Liverpool bekleidete Camacho die Position als Rechtsverteidiger. Er kann aber auch auf dem offensiven Flügel oder im Mittelfeld spielen.

24 Stunden später rudert das Fachmagazin jedoch zurück. Laut "aktuellen Informationen", heißt es, gebe es Kontakt und Gespräche, eine Einigung sei aber "noch nicht in Reichweite".

Beim FC Liverpool nur dritte Wahl

Unter Jürgen Klopp gehörte Camacho beim FC Liverpool ab und zu zum Profikader, seinen Durchbruch schaffte er allerdings nicht. In der abgelaufenen Saison stand das Talent einmal in der Premier League und einmal im FA-Cup auf dem Platz. Für die zweite Mannschaft der Reds brachte es der Portugiese 2017/19 allerdings auf starke 13 (8 Tore/5 Vorlagen) Torbeteiligungen in 14 Partien der Premier League 2.

Camacho war zuletzt negativ aufgefallen, als er seinen Trainer öffentlich in den sozialen Netzwerken kritisierte. "Ich weiß nicht, wessen Idee das ist. Aber ich werde beweisen, dass sie fußballerisch bei mir falsch liegen", so Camacho, der von Klopp auf der rechten Abwehrseite eingesetzt wurde: "Ich bin kein Rechtsverteidiger, ich bin ein Angreifer, der Tore schießt. Das ist meine DNA", fügte das Talent an.

Auch Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen an Camacho interessiert sein.