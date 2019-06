Gladbach buhlt um französischen U21-Nationalspieler

Aurelien Meunier, getty

Malang Sarr (l.) ist französischer U-Nationalspieler

Vor einem Jahr hat Borussia Mönchengladbach Alassane Pléa von OGC Nizza verpflichtet. Nun denkt Gladbach offenbar darüber nach, den nächsten Spieler aus Süd-Frankreich an den Niederrhein zu locken.

Nach Informationen des "kicker" steht Malang Sarr bei der Borussia ganz oben auf der Transfer-Wunschliste. Der 20-Jährige fühlt sich in den Innenverteidigung am wohlsten, kann in der Viererkette aber auch links agieren.

Wie viel Ablöse Sarr, der in Nizza noch einen Vertrag bis 2021 hat, kostet, lässt das Fachmagazin offen.

Zurzeit weilt Sarr allerdings noch in Italien bei der U21-Europameisterschaft. Mit der französischen Auswahl kämpft der Abwehrspieler um den Einzug ins Finale. Bislang wurde er von Frankreichs Trainer Sylvain Ripoll beim Turnier zweimal in die Startelf beordert.

Wahrscheinlich ist derweil auch die Verpflichtung von Sarrs Nationalmannschaftskollege Marcus Thuram. Der Angreifer wird dem Vernehmen nach im Anschluss an die U21-EM vom Ligue-1-Klub EA Guingamp nach Gladbach wechseln.

Ebenfalls kurz bevor steht die Verpflichtung vom Schalker Breel Embolo, der wohl einen Vertrag bis 2023 unterzeichnen wird.