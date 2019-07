Medien: Hudson-Odoi sagt dem FC Bayern ab

Catherine Ivill, getty

Callum Hudson-Odoi wird wohl nicht zum FC Bayern wechseln

Auf der Suche nach einem neuen Flügelstürmer gehen dem FC Bayern die Alternativen aus. Nach der Absage von Leroy Sané hat sich jetzt angeblich auch Chelsea-Youngster Callum Hudson-Odoi gegen einen Wechsel nach München entschieden.

Leroy Sané möchte nicht zum FC Bayern, an Nicolas Pépé haben die Münchner kein Interesse mehr, ein Transfer von Ousmane Dembélé ist nur schwer zu realisieren: So lang die Kandidatenliste des Rekordmeisters war, so schnell schrumpft sie zusammen. Laut "Goal"-Informationen wird auch Callum Hudson-Odoi nicht nach München wechseln.

Chelsea-Coach Frank Lampard soll sich in den letzten Tagen mit Hudson-Odoi zusammengesetzt und den Youngster endgültig von einem Verbleib in London überzeugt haben. Die Blues-Legende habe dem 18-Jährigen unter seiner Leitung deutlich größere Einsatzzeiten garantiert. Hudson-Odoi glaube daher, dass er seine Träume an der Stamford Bridge realisieren kann.

Zusätzlich wollen die Blues den Außenstürmer offenbar mit einem Gehalt in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro pro Jahr ködern, spekuliert "Goal". Die Vertragsverlängerung, die sich zuletzt schon andeutete, soll kurz bevorstehen.

Der FC Bayern hatte in der Vergangenheit mehrfach versucht, den englischen Nationalspieler an die Säbener Straße zu locken. Dabei war der Rekordmeister jeweils am Veto des FC Chelsea gescheitert. Bis zu 40 Millionen Euro sollen die Münchner für Hudson-Odoi geboten haben.