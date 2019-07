Schwieriger als Sané-Transfer? Funkstille bei Dembélé

David Ramos, getty

Ousmane Dembélé hofft offenbar auf eine weitere Chance in Barcelona

Beim FC Bayern ist ein Wechsel von Ousmane Dembélé weiterhin ein Thema. Das hatte der Münchner Coach Niko Kovac zuletzt auf der Pressekonferenz indirekt bestätigt. Ein Wechsel zum Rekordmeister ist dennoch unwahrscheinlich.

Der ehemalige BVB-Angreifer denkt derzeit keineswegs über eine Rückkehr in die Bundesliga nach, berichtet "Bild". Damit würde er dem FC Bayern bereits zum zweiten Mal einen Korb geben.

Schon im Sommer 2016 war der amtierende Double-Sieger interessiert, Dembélé sah in Dortmund jedoch die besseren Entwicklungsmöglichkeiten und sagte ab. Will der FC Bayern beim Flügelstürmer Ernst machen, wäre noch viel Überzeugungsarbeit fällig.

Zudem soll zwischen dem FC Bayern und der Dembélé-Seite seit zwei Wochen Funkstille herrschen. Die Berater schätzen die Chance für einen Wechsel nach München als gering ein. Dies wurde dem Offensivspieler auch so mitgeteilt. Letztlich könnte sich der Fall Dembélé als noch schwieriger erweisen als die Realisierung eines Wechsels von Wunschspieler Leroy Sané.

Anstelle erneut zu wechseln, will der Franzose vielmehr für einen Platz beim FC Barcelona kämpfen, so das Boulevardblatt weiter. Die Konkurrenz ist nach dem 120-Millionen-Euro-Wechsel von Antoine Griezmann schließlich nicht geringer geworden. Selbst im Falle einer Rückkehr von Superstar Neymar zum FC Barcelona, will Dembélé in jedem Fall bleiben.

Schon eine Woche vor Trainingsbeginn schlug Dembélé deshalb auf dem Trainingsgelände der Katalanen auf, um sich in Form zu bringen, hatte "Cadena Ser" zuletzt berichtet. Außerdem soll der 22-Jährige um die Bereitstellung eines eigenen Physiotherapeuten sowie eines Fitnesstrainers gebeten haben, mit denen er eng zusammenarbeiten kann.