Götze zieht Bundesliga-Abschied in Betracht

Lars Baron, getty

Mario Götze schließt einen Abschied vom BVB nicht aus

Nach gesundheitlichen Problemen und einer schwächeren sportlichen Phase hat Mario Götze im Trikot von Borussia Dortmund 2018/19 wieder in die Spur gefunden. Im Interview mit der "Bild" hat der BVB-Star nun über seine Zukunft und die Entwicklungen bei den Schwarzgelben gesprochen.

"Wenn man Ambitionen und große Ziele hat, muss man Qualität einkaufen, um noch besser zu werden", kommentiert der 27-Jährige den Umbruch beim BVB, schränkt jedoch ein: "Geld alleine ist allerdings keine Garantie dafür, dass das mit dem Titel klappt."

Die Dortmunder haben in diesem Sommer groß investiert und mit Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Nico Schulz (TSG Hoffenheim), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach) und Mats Hummels (FC Bayern) allein vier Hochkaräter von der direkten Konkurrenz verpflichtet - eine klare Kampfansage an den Rest der Liga. "Viele Neuzugänge bedeuten nicht zwangsläufig auch Erfolg", warnt Götze jedoch, dass neue Spieler kein Allheilmittel sind.

Unter den Einkäufen befindet sich mit Hummels auch ein langjähriger Weggefährte Götzes. Gemeinsam spielten beide beim BVB, für den FC Bayern und führten Deutschland 2014 zum WM-Titel. Hummels bringe die "Erfahrung und die Qualität mit", die die Dortmunder brauche, so Götze. Die Erfolge aus der Vergangenheit spielen allerdings keine vordergründige Rolle mehr: "Heute ist alles ein wenig anders als damals. Wir sind älter geworden, haben einen anderen Trainer – und auch die Mannschaft ist eine ganz andere."

FC Bayern hat "auch ohne Unmengen an Neuzugängen einen Top-Kader"

Weiterhin äußerte sich Götze zu seinem Ex-Klub FC Bayern, der sich bislang auffallend auf dem Transfermarkt zurückhält: "Das ist an sich nicht mein Thema, und ich kenne die Details nicht, aber die Verantwortlichen dort werden sich auch reichlich Gedanken gemacht haben, wie sie sich aufstellen. Dafür sind sie immer noch Bayern München. Man darf bei der Diskussion auch nicht vergessen, dass sie auch ohne Unmengen an Neuzugängen einen Top-Kader besitzen."

So entspannt wie die Bayern auf dem Transfermarkt agieren, sieht Götze seine persönliche Zukunft. Es habe schon Gespräche über die Verlängerung seines 2020 endenden Vertrags gegeben, er sei jedoch "in jeglicher Hinsicht total entspannt." Kein Wunder: Mit 27 Jahren ist Götze im besten Fußball-Alter, das nächste Arbeitspapier dürfte allerdings sein letzter ganz großer Kontrakt werden. Zumal Götze nach der Saison ablösefrei wäre und bei Verhandlungen alle Trümpfe auf der Hand haben dürfte.

Ein Verbleib beim BVB scheint für den Offensivspieler daher auch nicht in Stein gemeißelt zu sein: "Ich gehe jetzt in meine zehnte Bundesliga-Saison - da ist es logisch, dass das Ausland in den Überlegungen auch mal eine Rolle spielt. Als Fußballer hast du das Privileg, in nahezu jedem Land der Welt arbeiten zu können", stellt Götze klar.

Götze, der aus der Jugend von Borussia Dortmund stammt, debütierte 2009 in der Bundesliga. Bislang bestritt er 216 Partien im deutschen Oberhaus.