Rode kurz vor Rückkehr nach Frankfurt

AFP/SID/DANIEL ROLAND

Wohl schon bald wieder im Trikot der Eintracht: Sebastian Rode

Mittelfeldspieler Sebastian Rode steht kurz vor einer Rückkehr zu Eintracht Frankfurt. Der Transfer des 28-Jährigen soll nach "kicker"-Informationen noch in dieser Woche über die Bühne gehen

Als Ablöse sind vier Millionen Euro im Gespräch, laut "bild" könnte Rode sogar nur zwei Millionen Euro kosten, da Rode in den Plänen der Dortmunder keine Rolle mehr spielt und man man BVB vor allem droh darüber sei, Rode von der Gehaltsliste streichen zu können

In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund an die Hessen ausgeliehen. In der Bankenmetropole stellte der 28-Jährige seinen spielerischen Wert für die Eintracht in zwölf Bundeslgiaspielen und acht Europa-League-Einsätzen unter Beweis.

Sportvorstand Fredi Bobic hatte sich nach dem Frankfurter 2:1 (1:1)-Sieg in der 2. Qualifikationsrunde für die Europa League bei Flora Tallinn bereits zuversichtlich gezeigt. "Bei Sebastian Rode sieht es gut aus, wir sind in sehr guten Gesprächen mit Borussia Dortmund und hoffen, dass wir das zeitnah zubekommen", sagte Bobic. Auch zu den geplanten Rückholaktionen von Torwart Kevin Trapp (PSG) und Martin Hinteregger (FC Augsburg) äußerte sich der ehemalige Nationalspieler, wenn auch etwas zurückhaltender: "Wir sind bei allen drei dran. Es sind Verhandlungen und die dauern eben ihre Zeit."