KHR: "Hummels hat mit mehreren Klubs gesprochen"

Mats Hummels lagen vor seinem Wechsel zum BVB mehrere Angebote vor

Der Wechsel von Mats Hummels vom FC Bayern zum BVB sorgte im Sommer für großes Aufsehen. Dass der Innenverteidiger nach Dortmund zurückkehren würde, war keinesfalls klar, denn der Ex-Nationalspieler hatte mehr als nur eine Option.

Bevor Mats Hummels seinem Wechsel zum BVB zustimmte, lotete der Abwehrspieler den Markt offenbar ganz genau aus. "Er hat mit mehreren Klubs gesprochen", verriet Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge im Interview mit der "Bild am Sonntag". Allerdings sei der BVB letztlich der einzige Interessent gewesen, der auch ein Angebot abgegeben hat. "Auf uns ist nur Dortmund zugekommen", erklärte Rummenigge.

Dass Hummels dem FC Bayern den Rücken kehrt, ist auch und vor allem Niko Kovac geschuldet. "Mats hat eine gute Rückrunde gespielt. Er hatte ein Gespräch mit Niko und wollte wissen, ob er als Stammspieler eingeplant ist", schilderte Rummenigge.

In diesem Gespräch habe Kovac dem Innenverteidiger erklärt, dass es beim FC Bayern große Konkurrenz gebe und er ihm keinen Stammplatz garantieren könne. "Daraufhin hat Mats uns gebeten, gehen zu dürfen", verriet Rummenigge.

FC Bayern handelt spezielle Bonuszahlungen mit dem BVB aus

Für eine Basisablöse in Höhe von 31,5 Millionen Euro wechselte Hummels schließlich nach Dortmund zurück. Allerdings kann dieser Betrag aufgrund von vereinbarten Bonuszahlungen noch auf 38 Millionen Euro steigen.

Sollte der BVB in der Saison 2019/20 Meister werden, hätte dies allerdings keinen Einfluss auf die Bonuszahlungen. "Die Bundesliga ist nicht inkludiert", sagte Rummenigge: "Wir wollen im Fall der Fälle kein Frust-Geld von Borussia Dortmund."

Anders sieht es dagegen aus, sollte der BVB in der Königsklasse gewisse Erfolge feiern. Sind die Dortmunder in der Champions League erfolgreich, wird weiteres Geld nach München fließen. Auf dieses Modell habe er sich in Absprache mit Uli Hoeneß geeinigt, erklärte der Münchner Vorstandsboss.

Rummenigge: BVB hat wegen uns so groß investiert

Dass der BVB dem FC Bayern im Kampf um die Meisterschaft wieder auf Augenhöhe begegnet, begrüßt Rummenigge: "Generell finde ich es gut, dass neben uns mit Dortmund endlich mal eine andere Mannschaft mit dem Ziel in die Saison geht, Meister zu werden."

Die großen Dortmunder Investitionen auf dem Transfermarkt sind laut Rummenigge auch dem FC Bayern geschuldet: "Dass Dortmund in der vergangenen Saison den Titel so knapp an uns verloren hat, war offensichtlich schmerzhaft für sie. Das war sicherlich auch der Grund dafür, dass sie auf dem Transfermarkt so aktiv waren."