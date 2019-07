Thiago über Kovac: "Niko ist da anders"

Alex Grimm, getty

Thiago hat über Kovac und den FC Bayern gesprochen

Seit Sommer 2013 schnürt Thiago die Fußballschuhe für den FC Bayern. Der spanische Nationalspieler kam damals zusammen mit Pep Guardiola nach München und erinnert sich gern an die gemeinsame Zeit mit dem katalanischen Star-Coach, mit dem er zuvor schon beim FC Barcelona zusammengearbeitet hat.

Neben einigen großartigen Ansprachen ist Thiago vor allem Peps "unfassbare Leidenschaft für den Fußball" in Erinnerung geblieben, so der Spanier gegenüber "spox.com". Beim deutschen Rekordmeister sei Guardiola "von Jahr zu Jahr ein besserer Trainer" geworden: "Magischer, erfahrener, taktisch versierter."

Aber auch sein aktueller Coach, Niko Kovac, habe einige Qualitäten. Er "ist ein junger Trainer, er will alle Titel mit Bayern gewinnen, er will mit dem Klub wachsen. Er macht einen großartigen Job. Wir alle mögen ihn", betonte Thiago.

Gleichzeitig erklärte der 28-Jährige den Unterschied zu Pep Guardiola: "Pep arbeitet viel mit Videos und erklärt dir beispielsweise genau, wo bespielbare Räume sind und warum du gewisse Dinge tun sollst. Niko ist da anders, er gibt dir mehr Freiheiten. Er will, dass du in den Spielen deine eigenen Entscheidungen triffst."

Thiago: Eine Ehre mit Lahm beim FC Bayern zu spielen

Neben Trainern sprach Thiago auch über zwei Kollegen, die beide nicht mehr beim FC Bayern unter Vertrag stehen. In seiner Anfangszeit habe ihn Philipp Lahm am allermeisten beeindruckt, so der Spielmacher.

"Alles sah bei ihm so einfach aus, aber es war Perfektion. Er hat ausschließlich richtige Entscheidungen getroffen. Es war unglaublich, das zu sehen und von ihm angeführt zu werden. Für mich war es wirklich eine Ehre, mit ihm in einer Mannschaft gespielt zu haben", schwärmte Thiago.

Etwas traurig sei er über den Abschied von Mats Hummels, fügte der sechsfache deutsche Meister an. "Mats ist ein wunderbarer Fußballer, der bereits jetzt auf eine große Karriere zurückblicken kann. Er war unglaublich. Wir werden ihn definitiv sehr vermissen, weil er nicht nur ein großartiger Spieler, sondern auch eine Persönlichkeit ist."