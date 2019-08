Gladbach verspielt Führung im letzten Test gegen Chelsea

Christof Koepsel, getty

Im letzten Testspiel war Gladbach um Marcus Thuram (r.) gegen Chelsea gefordert

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat bei seiner offiziellen Saisoneröffnung ein achtbares 2:2 (2:0) gegen den englischen Europa-League-Sieger FC Chelsea geholt.

Die Fohlen verspielten dabei allerdings eine 2:0-Führung gegen die nach der Pause zweimal per Elfmeter erfolgreichen Londoner.

Alassane Pléa (13.) und Jonas Hofmann (29.) trafen im Borussia-Park zunächst für das Team des neuen Trainers Marco Rose, doch Tammy Abraham (59.) und Ross Barkley (86.) glichen jeweils vom Punkt noch aus. Der von Schalke 04 geholte Angreifer Breel Embolo gab nach der Pause sein Debüt für die Fohlen.

Zum Pflichtspielauftakt muss der fünfmalige deutsche Meister am 9. August in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Zweitligist SV Sandhausen antreten.

Wir begleiteten die Partie im Liveblog. Alle Highlights gibt es hier zum Nachlesen.

Borussia Mönchengladbach : FC Chelsea 2:2 (2:0)

Tor: 1:0 Alassane Pléa (13.), 2:0 Jonas Hofmann (39.), 2:1 Tammy Abraham (59.), 2:2 Ross Barkley (86.)

Aufstellung Gladbach: Sommer - Wendt (ab 76. Beyer), Elvedi (ab 76. Cuisance), Ginter, Lainer - Strobl (ab 76. Bennetts)- Hofmann (ab 76. Raffael), Zakaria (ab 66. Bénes) - Neuhaus (ab 76. Embolo) - Pléa (ab 76. Johnson), Thuram (ab 46. Herrmann)

+++ Fazit +++

Borussia Mönchengladbach und der FC Chelsea trennen sich im jeweils letzten Testspiel vor dem Pflichtspielauftakt 2:2 unentschieden. Die beiden Mannschaften zeigten zwei unterschiedlichste Halbzeiten. Durchgang eins dominierten die Hausherren, Pléa und Hofmann sorgten für die verdiente Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel ein anderes Bild: Einbahnstraßenfußball auf das Gladbacher Tor, in dem Sommer einen Sahne-Tag erwischte und eine Großzahl an Chancen vereitelte. Einzig durch zwei Elfmeter konnte der starke Schlussmann überwunden werden. Der ehemalige Dortmunder Pulisic blieb während seiner rund einstündigen Einsatzzeit blass, ebenso wie die Gladbacher Offensive in der zweiten Halbzeit. Aus Sicht der Fohlen war es dennoch ein Auftritt, der Mut macht für die anstehenden Partien im DFB-Pokal gegen Sandhausen und in der Bundesliga gegen Schalke.

+++ 90. Minute, Abpfiff 2. Halbzeit und Spielende +++

+++ 90. Minute +++

Die Partie plätschert dem Ende entgegen, eine große Nachspielzeit ist nicht zu erwarten.

+++ 88. Minute +++

Da war die Chance zur erneuten Führung! Bennetts, eben hinten noch unglücklich, lässt links im Chelsea-Sechzehner einen Gegenspieler aussteigen und feuert aus 14 Metern aufs Tor. Kepa rettet mit einer starken Fußabwehr.

+++ 86. Minute Tooor für den FC Chelsea, 2:2 durch Ross Barkley +++

Barkley lässt sich die Chance nicht entgehen und verwandelt eiskalt flach im linken Eck. Selbst wenn Sommer in die richtige Ecke abgetaucht wäre, wäre er wohl nicht an den Schuss herangekommen.

GOAL! Barkley levels the score from the penalty spot, after Mount was hacked down in the box!



2-2 [85'] #BMGCHE pic.twitter.com/E3B5MFZZXd — Chelsea FC (@ChelseaFC) 3. August 2019

+++ 85. Minute +++

Der nächste Elfmeter für Chelsea! Bennetts geht viel zu übermotiviert in den Zweikampf mit Mount und senst den Engländer klar um. Keine Frage, das ist ein Strafstoß!

+++ 84. Minute +++

Cuisance steht zum Eckball bereit. Der junge Franzose schlägt den Standard dann genau in die Arme von Kepa.

+++ 83. Minute +++

Durch die zahlreichen Wechsel ist die Luft ein wenig aus der Partie gewichen. Der direkte Zug zum Tor fehlt nun, viel spielt sich im Mittelfeld ab.

+++ 79. Minute +++

Mittlerweile ist der Wechsel vollzogen. So sortiert sich das Gladbacher Spiel nun.

Korrektur: Johnson ist für Alassane Plea im Spiel. Sorry. #BMGCHE — Borussia (@borussia) 3. August 2019

+++ 76. Minute +++

Chelsea versiebt Chancen für zwei Spiele! Barkley erläuft einen viel zu kurzen Rückpass von Lainer und taucht frei vor Sommer auf. Der Engländer schiebt die Kugel unbedrängt aus 16 Metern am Tor vorbei. Wahnsinn!

+++ 73. Minute +++

Bei Gladbach bahnt sich derweil ein Vielfachwechsel an. Unter anderem Breel Embolo steht bereit für sein erstes Spiel im Fohlen-Dress.

+++ 71. Minute, Gelbe Karte für Olivier Giroud (FC Chelsea) +++

Der französische Weltmeister geht im Kopfballduell mit Elvedi mit dem Ellbogen zu Werke und verdient sich ebenfalls die Gelbe Karte.

+++ 69. Minute +++

Hofmann nimmt sich der Sache an und zirkelt die Kugel direkt aufs Tor. Der Schuss geht noch an der Mauer vorbei, Kepa erahnt die Richtung aber frühzeitig und packt im kurzen Eck sicher zu.

+++ 68. Minute, Gelbe Karte für Pedro (FC Chelsea) +++

Der Spanier stellt Neuhaus an der linken Strafraumecke ein Bein. Daraus resultiert auch eine gute Freistoßgelegenheit.

+++ 66. Minute +++

Gladbach wechselt ein weiteres Mal: László Bénes ersetzt Denis Zakaria auf der Halbposition der Mittelfeldraute. Auch Chelsea tauscht aus, unter anderem Christian Pulisic hat das Feld verlassen.

Frank Lampard makes four changes.



🔄 Alonso for Emerson

🔄 Barkley for Tammy

🔄 Kenedy for Pulisic

🔄 Giroud for Kovacic



2-1 [67'] #BMGCHE pic.twitter.com/Sl4WbtOeZe — Chelsea FC (@ChelseaFC) 3. August 2019

+++ 65. Minute +++

Jetzt wieder Chelsea: Mount bringt eine Ecke scharf auf den Elfmeterpunkt, Zouma drückt die Kugel allerdings etwas über die Latte.

+++ 63. Minute +++

Gladbach kann ich nach dem Dauerdruck der Blues fürs Erste mal wieder etwas befreien. Über Zakaria und Herrmann wird die Kugel auf der rechten Seite nach vorne getragen. Lainer mischt auch mit, verstolpert die Kugel dann aber ins Aus.

+++ 61. Minute, Gelbe Karte für Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach) +++

Elvedi langt im Mittelfeld taktisch gegen Mount hin. Klare Sache.

+++ 59. Minute Tooor für den FC Chelsea, 2:1 durch Tammy Abraham +++

Jetzt ist auch Sommer geschlagen! Abraham nimmt drei Schritt Anlauf und schweißt die Kugel flach ins linke Eck. Sommer war in die andere Richtung unterwegs.

+++ 57. Minute +++

Elfmeter für Chelsea! Kovacic dringt von links in den Strafraum ein. Vorher war der Kroate von Neuhaus leicht am Trikot gezupft worden, auch Ginter mischt dann noch leicht mit. Kovacic fällt allerdings sehr thetralisch, womöglich fällt der Schiedsrichter auf eine Schwalbe herein.

+++ 56. Minute +++

Chelseas Chancen häufen sich im Minutentakt. Ginter agiert im Laufduell mit Abraham zu fahrlässig und lässt den Angreifer durch die Mitte passieren. Abraham scheitert mit seinem Schuss - wie sollte es anders sein - an Sommer.

+++ 53. Minute +++

Die Superlative reichen für den Gladbacher Schlussmann kaum aus. Auch Mount verzweifelt mit seinem direkten Flachschuss aus elf Metern, weil Sommer blitzschnell in die linke Ecke abtaucht und den Schuss um den Pfosten lenkt.

+++ 51. Minute +++

Sommer gegen alle! Erst drückt Lainer die Kugel beinahe über die eigene Linie, dann hat Abraham den Nachschuss. Beide Male bliebt Sommer mit zwei Weltklasse-Reflexen der Sieger!

+++ 49. Minute +++

Chelsea lässt weiterhin zu viele Chancen liegen! Die Kugel flippert durch den Gladbacher Strafraum, am Ende landet der Ball vor den Füßen von Kovacic. Der Kroate zielt aus sieben Metern viel zu zentral auf Sommer, der dennoch stark reagiert und den Ball pariert. Da war mehr drin für die Blues!

+++ 48. Minute +++

Der eingewechselte Herrmann wird aus der eigenen Hälfte steil geschickt und erläuft den Pass gerade noch so vor der Torauslinie. Seine Flanke ist aber sichere Beute für Kepa.

+++ 46. Minute +++

Gladbach hat zur Pause einmal gewechselt: Herrmann ist anstelle von Thuram mit dabei.

+++ 46. Minute, Anpfiff 2. Halbzeit +++

Weiter geht's im Borussia Park!

+++ Halbzeitfazit +++

Im letzten Testspiel der Vorbereitung führt Borussia Mönchengladbach mit 2:0 gegen den FC Chelsea! Die Fohlen legten los wie die Feuerwehr und verbuchten in den ersten fünf Minuten bereits die ersten beiden guten Abschlüsse. Pléa brachte die Gladbacher schließlich verdient in Front (13.). In der Folge entwickelte sich ein offenes Spiel. Beide Mannschaften profitierten bei ihren Chancen von teilweise haarsträubenden Abwehraktionen. Sommer im Kasten der Hausherren hatte einige Hände voll zu tun, bewies in der frühen Phase der Saison schon eine starke Form. In den Schlussminuten der ersten Halbzeit drängte Chelsea auf den Ausgleich, stattdessen war es Hofmann, der die Gladbacher Führung nach schöner Vorarbeit von Pléa verdoppelte. Die erste Halbzeit macht Lust auf mehr, in wenigen Minuten geht es hier weiter mit dem zweiten Durchgang.

+++ 45. Minute, Abpfiff 1. Halbzeit +++

+++ 42. Minute +++

Die Blues tun sich weiterhin schwer. Besonders die Defensive streut immer wieder einen Wackler ein. Auf der anderen Seite ist es auch die Abwehrreihe, die für den ein oder anderen Aussetzer sorgt.

+++ 39. Minute Tooor für Borussia Mönchengladbach, 2:0 durch Jonas Hofmann +++

Chelseas mangelnde Chancenverwertung rächt sich! Pléa hat 20 Meter vor dem Tor viel zu viel Platz und steckt im richtigen Moment in die Gasse zum durchgestarteten Hofmann. Der Mittelfeldspieler bleibt vor Kepa cool und spitzelt dem spanischen Schlussmann die Kugel durch die Beine.

+++ 38. Minute +++

Mount ist auch an der nächsten gefährlichen Situation beteiligt. Der Engländer fängt einen schwachen Gladbacher Pass ab und zieht von der rechten Seite in den Strafraum. Mit zwei Übersteigern schickt er Strobl ins Karussell, ehe er aus acht Metern wuchtig abschließt. Wieder ist es Sommer, der die Fohlen vor einem Gegentreffer bewahrt.

+++ 37. Minute +++

Mount zirkelt einen Freistoß von der Grundlinie an den ersten Pfosten. Pulisic lässt die Kugel über den Scheitel rutschen, in der Mitte findet sich aber kein Abnehmer.

+++ 34. Minute +++

Gerade noch abgestraft, zeigt Pulisic nun im Vorwärtsgang, was er drauf hat. Mit einer einfachen Drehung um die eigene Achse lässt er gleich zwei Gladbacher stehen und flankt auf den langen Pfosten. Dort steigt Abraham am höchsten, legt die Kugel aber uneigennützig noch einmal in die Mitte. Der Querpass findet keinen Mitspieler, sondern nur Elvedi, der den Ball aus der Gefahrenzone drischt.

+++ 32. Minute +++

Pulisic ist hinten gefährlicher als vorne! Dem ehemaligen Dortmunder unterläuft in der eigenen Hälfte ein haarsträubender Fehlpass in den Fuß von Thuram. Der Neuzugang nimmt seinen französischen Landsmann Pléa mit. Der Angreifer schießt aus elf Metern halblinker Position aufs kurze Eck, der Versuch wird noch zur Ecke geblockt. Im Anschluss an Hofmanns Standard kommt Ginter zum Kopfball, drückt die Kugel aber nur übers Tor.

+++ 30. Minute +++

Elvedi tritt im eigenen Strafraum über den Ball! Pedro lauert in seinem Rücken und hat dann freie Fahrt auf Sommer. Der Spanier hat jedoch Probleme bei der Ballmitnahme und produziert nur noch einen Schuss aus spitzem Winkel. Den kann Sommer parieren.

+++ 28. Minute, Gelbe Karte für Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) +++

Auch Lainer langt ordentlich hin und sieht für seine Grätsche an Emerson die Gelbe Karte.

+++ 26. Minute +++

Von Ex-BVB-Profi Christian Pulisic ist unterdessen noch gar nichts zu sehen. Der US-Boy sammelt auf dem Flügel zwar ein paar Ballkontakte, für wirkliche Akzente kann er allerdings noch nicht sorgen.

+++ 24. Minute, Gelbe Karte für Mateo Kovacic (FC Chelsea) +++

Jetzt erwischt es Wendt deutlicher, der über die Klingt von Kovacic fliegt. Dafür sieht der Kroate die zweite Gelbe Karte der Partie.

+++ 23. Minute +++

Wendt bringt sich am eigenen Strafraum selbst in Gefahr, weil der die Kugel nicht schnell genug loswird. Abraham luchst dem Schweden den Ball ab, doch der Unparteiische entscheidet auf Stürmerfoul. Glück für Gladbach.

+++ 21. Minute +++

Bei Chelsea läuft dennoch nicht allzu viel zusammen. Bezeichnend der Querpass von Kovacic auf Höhe der Mittellinie, der direkt im Aus landet, weil Azpilicueta zu weit aufgerückt war.

+++ 17. Minute +++

Chelsea kontert im fremden Stadion: Im Anschluss an eine Gladbacher Ecke schalten die Londoner blitzschnell. Mount, den Trainer Lampard noch aus gemeinsamen Zeiten bei Derby County kennt, erhält die Kugel auf der linken Seite. Der Youngster verpasst den Abschluss, weil Zakaria ihn entscheidend bedrängt. Mount leitet die Kugel noch weiter auf Pedro, der aus 14 Metern aus der Drehung abschließt. Knapp drüber!

+++ 15. Minute +++

Wie reagiert Chelsea? Etwas verunsichert! Zouma lässt sich beinahe die Kugel in der eigenen Hälfte von Thuram abluchsen, kann die Situation aber im letzten Moment noch bereinigen.

+++ 13. Minute Tooor für Borussia Mönchengladbach, 1:0 durch Alassane Pléa +++

Das hatte sich abgezeichnet! Hofmann fängt einen schlechten Pass von Christensen ab und leitet direkt weiter zu Pléa. Der Franzose tanzt 25 Meter vor dem Tor noch Kovacic aus, ehe er aus 16 Metern mit rechts trocken ins linke untere Eck abschließt. Kepa fliegt umsonst, der Schuss passt genau.

+++ 11. Minute +++

Der Testkick entwickelt sich zu einem offenen Schlagabtausch. Jetzt geht es wieder auf der anderen Seite rund. Im Anschluss an eine schöne Kombination über Zakaria, Hofmann und Pléa landet die Kugel bei Thuram, der wieder aus der Distanz abzieht. Erneut geht der Schuss am langen Pfosten vorbei.

+++ 10. Minute +++

Sommer bewahrt die Fohlen vor dem Rückstand! Wendt legt die Kugel unfreiwillig an der Strafraumkante in den Lauf von Abraham, der von der linken Seite frei vor Sommer auftaucht. Der junge Angreifer visiert das lange Eck an, Sommer vereitelt die Chance mit einem tollen Reflex!

+++ 8. Minute, Gelbe Karte für Emerson (FC Chelsea) +++

Auch wenn es nur ein Testspiel ist, für so ein Einsteigen mit der offenen Sohle gibt es auch eine Gelbe Karte. Emerson räumt Thuram auf der linken Seite rüde ab.

+++ 6. Minute +++

Chelsea spielt in den ersten Minuten mit dem Feuer. Die Blues wollen den Spielaufbau zwingend spielerisch lösen und den langen Ball vermeiden. Durch das hohe Anlaufen der Hausherren kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen rund um den Strafraum der Londoner.

+++ 4. Minute +++

Weiter geht es nur in eine Richtung. Wieder ist Thuram beteiligt, dieses Mal legt der Franzose flach in den Strafraum zum eingelaufenen Neuhaus. Der Mittelfeldspieler dreht sich im Zeitkampf um Zouma herum und spitzelt den Ball aus fünf Metern und spitzem Winkel ans Außennetz. Munterer Beginn!

+++ 2. Minute +++

Gladbach startet mutig! Thuram feuert das erste Mal aus der zweiten Reihe, sein Schuss streicht nur hauchdünn am langen Pfosten vorbei.

+++ 2. Minute +++

Ein Wiedersehen mit dem alten Verein ist es für Andreas Christensen. Der Däne in Diensten des FC Chelsea spielte zwischen 2015 und 2017 zwei Jahre auf Leihbasis für Gladbach.

+++ 1. Minute, Anpfiff +++

Die Kugel rollt! Gladbach präsentiert die neuen grünen Auswärtstrikots, Chelsea spielt ganz in blau.

+++ In wenigen Minuten geht es los +++

Zur neuen Saison tauschte Gladbach nicht nur den Trainer, sondern auch die Stadionhymne. "Die Elf vom Niederrhein" läuft demnach nicht mehr beim Einlaufen, das neue Stück heißt "Die Seele brennt". So oder so, die Spieler versammeln sich in den Katakomben. Gleich kann es losgehen.

+++ So spielt der FC Chelsea +++

Für die Blues startet die neue Saison mit einem echten Kracher. Am ersten Spieltag der Premier League reist Chelsea zu Manchester United. So ist es für das Team von Trainer Frank Lampard auch der letzte Leistungscheck vor dem Pflichtspielauftakt. Folgende Elf schickt der Teammanager aufs Feld: Unter anderem dabei ist Chrstian Pulisic, der im Sommer von Borussia Dortmund nach London wechselte.

Here is how we line up against Borussia Monchengladbach today... 👊



What do you think? #BMGCHE pic.twitter.com/tJgz9Y1Oac — Chelsea FC (@ChelseaFC) 3. August 2019

+++ Die Aufstellung +++

In der Gladbacher Startelf stehen gleich zwei Neuzugänge. Stefan Lainer verteidigt hinten rechts, Marcus Thuram bildet zusammen mit Alassane Pléa die Doppelspitze. Gladbach wird aller Voraussicht nach im von Rose bevorzugten 4-4-2-System mit einer Raute im Mittelfeld agieren.

+++ Embolo steht vor seinem Comeback +++

Sommer-Neuzugang Breel Embolo wartet noch auf seinen ersten Einsatz im Gladbacher Dress. Der Stürmer, der wegen seiner Fußverletzung bislang noch nicht richtig angreifen konnte, bekommt laut Aussage seines Trainers zumindest ein paar Minuten Einsatzzeit.

+++ Das sagt Neu-Coach Marco Rose zum Testspiel +++

"Das ist ein Test gegen eine Top-Mannschaft und es geht darum, dass wir uns langsam die Wettkampfschärfe erarbeiten. Wir freuen uns alle darauf, wenn es danach losgeht", berichtete der Trainer, der im Sommer von RB Salzburg kam.

+++ Gladbacher Testspiel im Liveblog +++

Herzlich willkommen zum letzten Testspiel der Borussia vor dem Pflichtspielauftakt am kommenden Freitag. Dann trifft Gladbach in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den SV Sandhausen. Eine Woche später startet zudem die Bundesliga, Gladbach empfängt zum Auftakt den FC Schalke 04.