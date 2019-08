Medien: Leroy Sané will zum FC Bayern, aber ...

Alexander Hassenstein, getty

Läuft Leroy Sané im nächsten Jahr im Trikot des FC Bayern auf

Die Seifenoper rund um einen Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern geht in den nächsten Akt. Nachdem es am Montagvormittag noch hieß, der deutsche Nationalspieler wolle unbedingt nach München, berichteten englischen Medien wenige Stunden später, dass sich der 23-Jährige auch einen Verbleib in Manchester weiterhin vorstellen kann.

Bis zum 8. August wird sich entscheiden, ob Leroy Sané in diesem Sommer zum FC Bayern wechselt. An jenem Tag schließt in England das Transferfenster, bis dahin will auch der deutsche Rekordmeister seine Schäfchen im Trockenen haben. Wie die Entscheidung von Sané ausfallen wird, ist aber auch rund drei Tage vor Ablauf der Deadline nicht klar.

Nachdem der "kicker" am Montag zunächst berichtete, der Nationalspieler wolle weiterhin unbedingt zum FC Bayern wechseln, schrieb auch der britische "Independent", dass Sané zu einem Wechsel tendiere. Aber, so heißt es weiter, auch ein Verbleib bei Manchester City spiele in den Gedanken des 23-Jährigen immer noch eine Rolle.

Sané und seine Berater seien weiterhin offen für neue Vertragsverhandlungen mit Manchester City, schreibt das Blatt. Die erste Option soll in den Plänen des ehemaligen Schalkes allerdings ein Wechsel zum FC Bayern sein. Ob dieser zustande kommt, weiß derzeit aber niemand. Nicht wenige in England gehen davon aus, dass der Deal aufgrund der finanziellen Vorstellungen der Citizens platzen könnte.

Klar ist: Verpflichten die Münchner den deutschen Nationalspieler, werden mindestens 100, im "schlimmsten Fall" sogar 150 Millionen Euro fällig. Auch in Sachen Gehaltszahlungen würden die Bayern in neue Dimensionen vorstoßen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll Sané beim deutschen Rekordmeister rund 18 Millionen Euro verdienen. Ein gigantisches Paket, das auch der FC Bayern noch nie für einen einzigen Spieler schnürte.