Causa Jatta: Verliert der HSV drei Punkte?

Cathrin Mueller, getty

Droht dem HSV wegen Bakery Jatta ein Punktabzug?

Im Wirbel um den vermeintlichen Identitätsbetrug von HSV-Spieler Bakery Jatta droht den Hamburgern weiterer Ärger. Offenbar prüft der 1. FC Nürnberg nach der 0:4-Heimklatsche am Montagabend, ob man gegen die Spielwertung der Partie des zweiten Spieltags der 2. Bundesliga offiziell Protest einlegt.

In einem Gespräch mit "Bild" erklärt FCN-Sportvorstand Robert Palikuca: "Wir haben daher dem Club gegenüber die Verantwortung, uns damit juristisch seriös auseinanderzusetzen." Jatta stand bei dem Kantersieg der Hanseaten in der HSV-Startelf und wurde nach 65 Minuten ausgewechselt.

"Natürlich sollten die Punkte grundsätzlich auf dem grünen Rasen und nicht am grünen Tisch verteilt werden, allerdings befinden wir uns in einem Wettbewerb, welcher durch Regeln und Vorgaben bestimmt wird, an die sich alle Beteiligten gleichermaßen halten müsse", erklärt Paikuca. Mit anderen Worten: Sollte sich der Verdacht der Identitätsfälschung durch die Ermittlungen des DFB bestätigen, könnte der 4:0-Erfolg der Hamburger nachträglich als Sieg für den Club gewertet werden. Dem HSV würden drei Punkte abgezogen werden, die dann dem Punktekonto des Clubs gutgeschrieben werden würden.

Zunächst liege der Ball aber bei DFB und DFL, so Palikuca. Liga und Verband hätten nun "zu klären, wie mit dem Fall umgegangen wird."