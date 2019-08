Nächster Korb für Werder? Toprak wohl mit Sassuolo einig

Christof Koepsel, getty

Kehrt dem BVB wohl den Rücken: Ömer Toprak

Nachdem sich in den vergangenen Tagen die Indizien für einen Wechsel von Ömer Toprak zu Werder Bremen verdichteten, bahnt sich nun womöglich eine Kehrtwende an. Der italienische Erstligist Sassuolo Calcio konnte den BVB-Verteidiger offenbar von einem Transfer überzeugen.

"Wir sind interessiert. Eine Verpflichtung wäre für uns sehr wichtig", sagte Giovanni Carnevali, der den Verein aus der Serie A trainiert, am Freitag. Wenn es nach den Italienern geht, könnte der Wechsel bereits in den kommenden Tagen vollzogen werden. Laut "calciomercato.com" bestehe zwischen Toprak und dem Klub aus der Emilia-Romagna sogar schon eine Einigung.

Für die Bremer wäre eine Absage des Defensiv-Spezialisten ein neuerlicher Rückschlag. Zuletzt hieß es noch, das Team aus der Hansestadt habe die besten Chancen auf den Zuschlag. Am Mittwoch sprach die "Deichstube" von weit fortgeschrittenen Verhandlungen, eine Übereinkunft sei in Reichweite. Als Ablösesumme nannte der "kicker" einen Betrag von etwa fünf Millionen Euro.

Sollte sich der 30-Jährige nun doch gegen Werder entscheiden, wäre er bereits der vierte Wunschspieler der Grün-Weißen, bei dem die Verantwortlichen um Geschäftsführer Frank Baumann abblitzen. Auch bei Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Benjamin Henrichs (AS Monaco) und Marko Grujic (FC Liverpool, inzwischen an Hertha BSC verliehen) hatten sie keinen Erfolg.

Wiedersehen mit alten BVB-Bekannten?

Dass Toprak den BVB verlassen wird, gilt als nahezu sicher. Der 27-fache türkische Nationalspieler will unbedingt wieder regelmäßig auf dem Feld stehen. Bei Borussia Dortmund hat er hinter den Plathirschen Mats Hummels und Manuel Akanji aktuell kaum eine Chance.

Wie auch immer sich der Innenverteidiger entscheidet, künftig kickt er wohl mit mindestens einem alten Bekannten zusammen. In Bremen spielt seit vergangenem Jahr das Dortmunder Eigengewächs Nuri Sahin, bei Sassuolo heuerte erst in diesem Sommer Ex-BVB-Kollege Jeremy Toljan an.

Toprak war im Sommer 2017 für zwölf Millionen Euro von Bayer Leverkusen zu Borussia Dortmund gewechselt. Insgesamt stehen 227 Bundesliga-Spiele auf seinem Konto, die meisten davon für die Werkself.