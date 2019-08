Kohfeldt über Toprak: "Auf absolutem Topniveau!"

Christian Kaspar-Bartke, getty

Ömer Toprak spielt fortan für den SV Werder Bremen

Ömer Toprak will beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen zurück zu alter Stärke finden. Am Wochenende wurde der Wechsel des Innenverteidigers von Borussia Dortmund an die Weser endgültig perfekt gemacht.

Nach Informationen des "kicker" umfasst das Geschäft insgesamt ein Volumen von rund sechs Millionen Euro. Toprak wird zunächst für ein Jahr vom BVB an den SV Werder verliehen, was sich die Grün-Weißen 2,5 Millionen Euro Gebühr kosten lassen.

Im nächsten Jahr greift dann eine bindende Kaufoption, welche dann noch einmal circa 3,5 Millionen Euro fällig werden lässt.

Werders Cheftrainer Florian Kohfeldt zeigte sich von der Personalie höchst angetan: "Ömer hat seit Jahren auf höchstem Level gespielt, ist ein Innenverteidiger auf absolutem Topniveau und ein wirklich sehr, sehr großer Gewinn für uns", so der Coach, der mit dem 30-Jährigen neben Kapitän Philipp Moisander plant.

Der Bremer Spielführer selbst meinte: "Er bringt nicht nur viel Erfahrung mit, sondern auch Qualität, er ist ein sehr guter Innenverteidiger in der Bundesliga."

Der Abwehrrecke wird sich mit Werder fortan auf die Bundesliga-Saison vorbereiten und wohl schon am kommenden Samstag zum Liga-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf (15:30 Uhr) zum Kader der Bremer gehören.