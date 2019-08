Offiziell! FC Bayern holt Coutinho

Alex Caparros, getty

Coutinho ist nun offiziell Münchner

Damit ist der Deal dann auch offiziell! Wie zuvor bereits in allen Medien berichtet, leiht der deutsche Rekordmeister FC Bayern München den brasilianischen Superstar Coutinho aus. Sowohl der spanische Meister FC Barcelona als auch die Münchner bestätigten das Leihgeschäft am Montag.

Am Sonntag unterschrieb der Offensivmann seinen Leihvertrag bis Juli 2020 an der Säbener Straße, nachdem er zuvor den obligatorischen Medizincheck absolviert hatte.

Der FC Barcelona bestätigte, dass sich die Bayern die Dienste des 27-Jährigen zunächst 8,5 Millionen Euro Leihgebühr kosten lassen. Anschließend besitzt der FC Bayern eine Kaufoption, wonach Coutinho für die festgeschriebene Ablösesumme von 120 Millionen Euro fest verpflichtet werden könnte.

Kurios: Der FC Bayern verkündete in der offiziellen Mitteilung: "Über die finanziellen Details der Vereinbarung haben die Parteien Stillschweigen vereinbart."

Der neue Starspieler der Bundesliga, der bei den Münchnern die Rückennummer 10 von Arjen Robben erben wird, meinte in der ersten offiziellen Stellungnahme des Deutschen Meisters: "Für mich bedeutet dieser Wechsel eine neue Herausforderung in einem neuen Land bei einem der besten Klubs Europas. Darauf freue ich mich sehr. Ich habe große Ziele wie der FC Bayern, und ich bin überzeugt, dass ich diese zusammen mit meinen neuen Mannschaftskollegen erreichen kann."

Auch der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, äußerte sich am Montag zum Mega-Deal, den er persönlich an der Seite von Sportdirektor Hasan Salihamidzic eingefädelt hatte: "Wir haben uns seit einiger Zeit mit Philippe Coutinho beschäftigt und sind sehr glücklich, dass wir diesen Transfer nun realisieren konnten. Unser Dank gilt dem FC Barcelona, dass er diesem Transfer zugestimmt hat. In Philippe kommt ein Spieler zum FC Bayern, der mit seiner Kreativität und exzellenten Technik unsere Offensive verstärken wird."

Coutinho ist ab sofort spielberechtigt und könnte sein Debüt in der Bundesliga am kommenden Samstag (18:30 Uhr) beim Auswärtsspiel der Bayern beim FC Schalke feiern.