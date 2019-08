VfB Stuttgart findet Donis-Abnehmer in Italien

Daniel Kopatsch, getty

Anastasios Donis könnte den VfB noch verlassen

Vieles deutete nach dem Bundesliga-Abstieg des VfB Stuttgart darauf hin, dass Anastasios Donis die Schwaben verlassen würde. Das Problem: Für den Griechen fand sich schlicht kein Abnehmer. Das könnte sich nach neuesten Wendungen allerdings noch ändern.

Das Portal "Fußballtransfers" beruft sich auf Informationen des italienischen Journalisten Alfredo Pedulla, der Donis mit dem FC Genua in Verbindung bringt.

Stimmt der finanzielle Rahmen, würde der VfB den Flügelstürmer ziehen lassen. Im Raum steht eine Ablösesumme von mindestens zehn Millionen Euro. Donis wurde zuvor bereits mit Spartak Moskau und Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht.

In dieser Saison kam der Grieche lediglich zu einem Kurzeinsatz am 2. Spieltag gegen Heidenheim. Für die anstehenden Partien am Freitag in Aue und danach gegen Bochum bleibt für Donis jedoch nur ein Platz auf der Tribüne.

Für diese Maßnahme entschied sich Stuttgarts Coach Tim Walter, so lange sich der Spieler nicht zum VfB bekennt.