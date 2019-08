Kovac verrät: Darum sitzt Coutinho auf der Bank

Alexander Hassenstein, getty

Neuzugang Philippe Coutinho wird gegen Schalke nicht in der Startelf stehen

Bayern Münchens Topstar Philippe Coutinho steht am Samstagabend im Bundesligaspiel bei Schalke 04 vor seinem mit Spannung erwarteten Debüt, ein Einsatz von Beginn an ist aber nicht vorgesehen.

"Er ist noch nicht auf dem Fitnessniveau, das er braucht, um von Beginn an oder 90 Minuten zu spielen. Wir wollen kein Risiko eingehen, wir müssen ihn aufbauen", sagte Trainer Niko Kovac am Donnerstag.

Der 27 Jahre alte Brasilianer, der am Dienstag beim Rekordmeister sein erstes Training absolviert hatte, habe noch "Nachholbedarf. Wir werden ihn nicht verheizen, auch wenn viele wollen, dass er gleich spielt", ergänzte Kovac. Coutinho hatte durch seine Teilnahme an der Copa América beim FC Barcelona große Teile der Vorbereitung verpasst und war erst vor gut zwei Wochen in die Saison gestartet.

Verzichten müssen die Bayern in Gelsenkirchen weiter auf Nationalspieler Leon Goretzka, der wegen einer Oberschenkelprellung schon beim Auftakt gegen Hertha BSC (2:2) ausgefallen war. "Er hat die ganze Woche nicht trainiert. Bei ihm reicht es noch nicht", sagte Kovac.

Zudem fehlen die erkrankten Jerome Boateng und Jann-Fiete Arp. Dafür stehen den Bayern neben Coutinho auch die Neuzugänge Ivan Perisic und Michael Cuisance erstmals zur Verfügung.

+++ Niko Kovac über Benjamin Pavard +++

Bei vielen spielt Benjamin noch unter dem Radar. Er ist ein toll ausgebildeter Spieler, kann nicht nur in der Abwehr, sondern auch als Sechser spielen. Wir haben dadurch mehr Möglichkeiten. Leider ist er gegen Hertha unglücklich mit Grujic zusammengestoßen, dann fiel das zweite Gegentor. Aber trotzdem wird er hier eine tolle Karriere haben.

+++ Niko Kovac über Lucas Hernández +++

Wir versuchen ihn in die Mannschaft zu integrieren. Er war lange verletzt, wir wollen es zunächst noch ein bisschen langsamer angehen. Er arbeitet fleißig wie alle anderen auch. Lucas ist ein toller Kerl mit einem guten Humor und er wird und sicher weiterhelfen.

"@LucasHernandez hat natürlich noch einen kleinen Rückstand, er war ja ein halbes Jahr verletzt. Er arbeitet fleißig, ist super drauf - ein toller Kerl." #S04FCB #MiaSanMia pic.twitter.com/KcXEDQUnWH — FC Bayern München (@FCBayern) 22. August 2019

+++ Niko Kovac noch einmal über Sanches +++

Es war einfach nur eine Trainingseinheit, bei der er nicht da war. Es ist verständlich, dass Sanches enttäuscht ist. Zu meiner Zeit, hat man mit den enttäuschten Spielern gar nicht gesprochen. So ist es ja jetzt nicht mehr. Wir müssen nicht nach jedem Spiel die an die Angel holen, die unzufrieden sind und könnten über die Spieler reden, die auf dem Platz stehen.

+++ Niko Kovac über mögliche Abgänge +++

Wir haben momentan einen guten Kader, sowohl in der Qualität als auch in der Quantität. Ich bin recht zuversichtlich, dass es jetzt bei diesen Spielern bleibt, aber ich kann nicht ausschließen, dass nicht noch etwas passiert.

+++ Niko Kovac über Schalke und Neu-Coach David Wagner +++

Diese Saison haben viele Bundesligisten einen neuen Trainer. Wir haben beobachtet, wie Wagner mit Schalke spielen möchte: Gute Defensive, gutes Umschalten, mehr Aggressivität. Darauf stellen wir uns ein.

+++ Niko Kovac über Ivan Perisic +++

Es ist so, dass Ivan konditionell viel weiter ist, als Coutinho. Er hat in der Vorbereitung schon vier Spiele mit Inter bestritten. Er ist eine Option - vielleicht sogar von Beginn an. Ich bin sehr froh, dass wir ihn jetzt haben. Jetzt können wir auch noch von der Bank nachlegen.

+++ Niko Kovac über die Geldstrafe für Renato Sanches +++

Sie haben alle in ihrer Kindheit stille Post gespielt, sie kennen es: Am Ende der Kette kommt immer etwas falsches heraus. Es gab in der Tat eine Geldstrafe für Sanches, weil er das Training nach dem Spiel nicht mitgemacht hat. Er hat die Strafe nicht bekommen, weil er sich beschwert hat. Diese Info hat jemand falsch verbreitet.

+++ Niko Kovac über das Hertha-Spiel +++

Wir müssen und wollen eigentlich immer gewinnen. Gegen Berlin haben wir ein gutes Spiel gemacht, nur das Ergebnis hat uns geärgert. Es hat der letzte, finale Pass gefehlt, jetzt müssen wir das Ergebnis anders gestalten.

+++ Niko Kovac über Coutinhos Sonderstellung +++

Coutinho ist nicht der Typ, der eine Sonerstellung haben möchte. Das, was ich gesehen habe, ist ein Weltklasse-Fußballer, aber gleichzeitig auch ein sehr demütiger, junger Mann. Er braucht keinen Glamour.

"Das was ich gesehen habe, ist ein weltklasse Fußballer. Er braucht keine Szene und keinen Glamour. @Phil_Coutinho möchte sich integrieren in die Mannschaft.



Wir werden ihn aber nicht verheizen. Er ist noch nicht auf seinem Top-Fitnesslevel - da müssen wir ihn noch hinbringen." pic.twitter.com/pJmUDr9oi0 — FC Bayern München (@FCBayern) 22. August 2019

+++ Niko Kovac über eine mögliche Systemänderung +++

Wir haben in der letzten Saison bereits zwei Systeme gespielt und haben kein Problem, uns da anzupassen. Coutinho hat schon auf mehreren Positionen sehr gut gespielt, wir haben jetzt auch mit Cuisance und Perisic noch mehr Möglichkeiten.

+++ Niko Kovac über Coutinho +++

Das war klar, dass das das erste Thema gibt (lacht). Er ist noch nicht auf dem Fitnessstand, um für 90 Minuten zu spielen. Da hat er noch Nachholbedarf, wir wollen ihn sukzessive aufbauen und nicht direkt verheizen. Er wird wohl nicht von Beginn an spielen. Die Zehnerposition ist die Position, die er sehr gerne spielt, aber er kann auch auf anderen Positionen agieren.

+++ Niko Kovac über das Personal +++

Wir haben mit Jérôme [Boateng] einen kranken Spieler, der am Wochenende ausfallen wird. Auch für Leon Goretzka und Fiete Arp reicht es nicht.

+++ FC Bayern nach Auftakt-Remis gefordert +++

Die teilweise nicht stabil wirkende Defensive um das neue Innenverteidiger-Duo Pavard/Süle, die fehlende Absicherung im defensiven Mittelfeld, die schwache Chancenverwertung: Das 2:2-Unentschieden am vergangenen Freitag gegen Hertha BSC warf beim deutschen Rekordmeister einige Fragen auf. Gegen den FC Schalke stehen die Münchner bereits etwas unter Druck, schließlich gewann Borussia Dortmund, schärfster Meisterschaftskonkurrent der Bayern, deutlich gegen den FC Augsburg und grüßt von der Tabellenspitze. Schalke startete dagegen ebenfalls mit einem Unentschieden in die neue Saison (0:0 bei Borussia Mönchengladbach).

+++ Erster Einsatz für Bayerns Neuzugänge? +++

Der in der Sommerpause heftig ausgedünnte Kader wurde in der vergangenen Woche noch einmal verstärkt. Mit Philippe Coutinho wechselte ein Spieler mit Weltklasse-Format von Barcelona nach München. Viele Hoffnungen liegen auf dem Brasilianer, der gegen Schalke sein Debüt im Bayern-Dress feiern könnte. Auch die weiteren Neuzugänge Mickael Cuisance und Ivan Perisic, der am ersten Spieltag noch eine Gelbsperre aus der Serie A absaß, könnten für den Rekordmeister debütieren.

+++ Erfolgreiche Bayern-Debüts gegen Schalke +++

Traf der FC Bayern in den letzten Jahren zu Beginn der Saison auf den FC Schalke, gab es meist erfolgreiche Debüts für die Neuzugänge. Xabi Alonso lief 2014 das erste Mal für die Münchner gegen Schalke auf, im selben Spiel erzielte Robert Lewandowski seinen ersten Pflichtspieltreffer im roten Dress. Letzteres gilt auch für James Rodríguez, der 2017 das erste Mal knipste - ebenfalls gegen Schalke.