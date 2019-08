Abgang von Renato Sanches noch vor dem Schalke-Spiel fix?

Matthias Hangst, getty

Renato Sanches steht wohl unmittelbar vor einem Abschied aus München

Die Zeichen stehen schon seit Tagen auf Trennung, jetzt dürfte es wohl bald spruchreif werden: Nach einem jüngsten Medienbericht ist der Abgang von Renato Sanches vom FC Bayern München so gut wie fix.

Wie zuvor schon in übereinstimmenden Medienberichten aus Frankreich und Deutschland angeklungen, soll Renato Sanches vor einem Abgang zu OSC Lille in die Ligue 1 stehen. "Sky" vermeldete nun am Freitag, dass sich der französische Erstligist und der deutsche Rekordmeister grundsätzlich auf einen Transfer verständigt hätten.

Nach Informationen des TV-Senders soll die Ablösesumme 20 Millionen Euro betragen. Hinzukommen erfolgsabhängige Bonuszahlungen. In den letzten Tagen war sogar von einer Ablöse von bis zu 30 Millionen Euro die Rede. Nach den intensiven Verhandlungen in der jüngsten Vergangenheit haben sich die Klubs nun offensichtlich einigen können.

Laut "Sky" sind lediglich noch letzte Details zu klären, ehe der Deal auch offiziell bekannt gegeben werden kann. Schon am Samstag könnte Sanches nach Lille aufbrechen, um sein neues Arbeitspapier zu unterzeichnen.

Beim FC Schalke schon nicht mehr im Bayern-Kader?

Für das Gastspiel des FC Bayern am Samstagabend beim FC Schalke 04 (18:30 Uhr) stünde der portugiesische Europameister dann schon nicht mehr zur Verfügung.

Der 22-Jährige zeigte sich zuletzt frustriert und unzufrieden, dass ihm auch in seiner vierten Spielzeit beim FC Bayern wieder nur die Rolle des Ergänzungsspielers zuteil wird. Beim Saison-Auftakt in München gegen Hertha BSC wurde er lediglich in der Schlussphase eingewechselt und hatte anschließend mit einer geschwänzten Trainingseinheit für Zoff und eine Geldstrafe gesorgt.