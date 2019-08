Sanches über Bayern-Zeit: "Wurde nie als Option gesehen"

Lars Baron, getty

Renato Sanches will nicht mehr an den FC Bayern denken

Nach drei Jahren war das Missverständnis zwischen dem FC Bayern und Renato Sanches beendet. Der Portugiese schloss sich in der vergangenen Woche dem französischen Erstligisten OSC Lille an. Nun wurde er offiziell vorgestellt und äußerte sich dabei auch zu seiner Zeit in München.

"Es stimmt, als ich zu Bayern kam, war ich nicht unbedingt bereit dafür", erklärte der 22-Jährige, betonte aber: "In den folgenden Jahren war ich physisch und mental auf der Höhe. Doch ich wurde nie als Option gesehen."

An seinen ehemaligen Arbeitgeber will Sanches nicht mehr viele Gedanken verschwenden. "Ich möchte nicht mehr an Bayern München denken. Ich wünsche meinen alten Teamkollegen aber alles Gute. Ich habe dort viel gelernt. Aber jetzt konzentriere ich mich nur auf meinen neuen Verein", sagte der Mittelfeldspieler.

Seinen Wechsel nach Lille erklärte Sanches mit dem Wunsch nach mehr Einsatzzeit: "Ich habe mich für LOSC entschieden, weil ich zu einem Klub wollte, der mich braucht." Nach einem Gespräch mit Sportdirektor Luis Campos, Landsmann José Fonte und Trainer Christophe Galtier sei ihm klar geworden, dass das in Lille der Fall ist. "Und ich bin mit meiner Wahl zufrieden", stellte Sanches klar.

Beim LOSC hat der Nationalspieler einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Die Ablösesumme für Sanches, der 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica an die Säbener Straße gekommen war, liegt angeblich bei 20 Millionen Euro.