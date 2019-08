Medien: United "verschenkt" Saison für Sancho-Transfer

Matthias Hangst, getty

Manchester United will den BVB im Sommer 2020 wegen Jadon Sancho kontaktieren

Das Interesse des englischen Rekordmeisters Manchester United an Überflieger Jadon Sancho von Borussia Dortmund ist längst verbrieft. Um den BVB-Star im Sommer 2020 zu bekommen, nehmen die Red Devils angeblich sogar eine "verschenkte Saison" in Kauf.

Mit Romelu Lukaku (zu Inter Mailand) hat Manchester United in diesem Sommer bereits einen Stürmer abgegeben, der in den letzten Jahren stets zweistellig traf. Der Chilene Alexis Sánchez war zwar nicht annähernd so erfolgreich, steht aber ebenfalls vor einem Wechsel nach Italien. Die Personaldecke in der Offensive ist entsprechend dünn.

Warum die Red Devils trotz des personellen Aderlasses auf Neuverpflichtungen verzichtet haben, hat nach "Standard"-Informationen einen guten Grund: Der Klub will Geld sparen, um im nächsten Sommer einen Großangriff auf Jadon Sancho und den BVB zu starten.

Die United-Verantwortlichen gestehen Trainer Ole Gunnar Solskjær demnach sogar eine Saison zu, in der es nicht so rund läuft, um am Ende genügend Mittel für den Wunschspieler zu haben.

Nicolas Pépé (Arsenal) und Paulo Dybala (Juventus) sollen schon in diesem Sommer als Alternativen diskutiert worden sein, letztlich entschied sich der englische Rekordmeister aber, voll und ganz auf die Karte Sancho zu setzen. Aus diesem Grund soll es auch im Winter keinen größeren Transfers geben.

Die United-Bosse haben Solskjær angeblich zugesichert, dass er mehrere Transfer-Fenster Zeit bekommt, um das Team umzubauen und wieder an die Spitze des englischen und europäischen Fußballs zu führen. Der Schlüssel zum Erfolg ist dabei nicht nur in den Augen des norwegischen Coaches das Juwel des BVB.