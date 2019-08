Zorc schließt weitere BVB-Transfers nicht aus

Stuart Franklin, getty

Michael Zorc sprach über Last-Minute-Transfers des BVB

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund schließt weitere Transfers bis zum Ende der Transferperiode am Montag (2. September) nicht aus.

"Das kann noch sein. Es gibt noch die ein oder andere Frage, die zu beantworten ist. Das machen wir bis Montag", sagte Zorc vor dem Bundesligaspiel des BVB bei Union Berlin.

Beim angeblich wechselwilligen Raphael Guerreiro ist die Entscheidung über einen Verbleib nicht gefallen. "Ich habe gestern kurz beim Mitarbeiterfest mit ihm gesprochen. Es gibt noch keinen finalen Stand", sagte Zorc. Guerreiro wird seit Wochen beim französischen Meister Paris Saint-Germain gehandelt.

Zorc sprach auch über das Wiedersehen mit dem früheren BVB-Profi Neven Subotic, der seit dieser Saison bei Union unter Vertrag steht: "Bislang gab es keinen Kontakt. Er ist ein sehr angenehmer Mensch. Wir freuen uns alle, Neven wiederzusehen. Er hatte eine unfassbar gute und schöne Zeit hier gehabt. Er ist ein toller Typ."

Vor der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase am Abend in Monte Carlo ließ sich der BVB-Manager keine konkrete internationale Zielsetzung entlocken. "Für uns geht es darum, so weit wie möglich zu kommen und natürlich die Gruppenphase zu überstehen. Es ist ein extrem attraktiver Wettbewerb - wir arbeiten das ganze Jahr dafür. Es ist für die Spieler, den Trainer und mich immer ein Highlight."

Die wichtigsten Aussagen aus der BVB-Pressekonferenz mit Michael Zorc und Trainer Lucien Favre im Überblick:

+++ Zorc über die sportliche Entwicklung der vergangenen zwölf Monate +++

"Es war genau die richtige Entscheidung, Lucien Favre zu verpflichten. Wir haben in diesem Sommer nochmal einen Schritt nach vorne gemacht."

+++ Favre über Gelbe Karten für Trainer +++

"Es ist sehr schwierig für uns. Sie wollen den 4. Offiziellen aus der Schusslinie nehmen."

+++ Favre zum umkämpften Pokalspiel gegen Union in der Vorsaison +++

"Ich erinnere mich sehr gut daran, es war sehr eng. Union spielt mit sehr viel Power, sie sind sehr gut organisiert."

+++ Favre über Union-Coach Urs Fischer +++

"Ich habe gute Erinnerungen an ihn. Wir haben nicht zusammen gearbeitet in Zürich, aber er war sehr oft vor Ort. Seine Mannschaften sind immer sehr gut organisiert."

+++ Favre zur Personalsituation +++

"Es war geplant, dass Axel Witsel, Julian Brandt und Mo Dahoud heute nicht mittrainieren. Sie sind alle fit."

+++ Nicht jeder BVB-Profi ist aktuell glücklich +++

Während die Neuzugänge Nico Schulz, Mats Hummels, Thorgan Hazard und Julian Brandt schon jetzt nicht mehr aus dem Team wegzudenken sind, haben einige der alteingesessenen BVB-Profis schwierige Wochen hinter sich - allen voran Mario Götze. In Köln schmorte der WM-Held von 2014 die kompletten 90 Minuten auf der Bank.

Zuletzt kamen Gerüchte auf, laut derer der 27-Jährige noch vor Ende der Wechselperiode die Flucht ergreifen könnte. Eine Reaktion von Lucien Favre zum Thema Götze wird mit Spannung erwartet.

+++ BVB legt Traumstart hin +++

Mit sechs Punkten aus zwei Spielen ist Borussia Dortmund perfekt in die Bundesligasaison gestartet. Gegen Augsburg (5:1) und Köln (3:1) lagen die Schwarzgelben jeweils zunächst hinten, konnten die Partien aber auch dank ihrer neuen Qualität von der Bank noch drehen. Gegen Aufsteiger Union will der BVB unbedingt die Null halten.