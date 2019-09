Darmstadt 98 verpflichtet Partizan-Stürmer

Koca Sulejmanovic

Wechselt von Partizan Belgrad zu Darmstadt 98: Ognjen Ozegovic in Aktion

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat sich mit dem serbischen Stürmer Ognjen Ozegovic vom Europa-League-Teilnehmer Partizan Belgrad verstärkt.

Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 bei den Südhessen. Ozegovic bestritt insgesamt 38 Spiele für Serbiens Nachwuchsteams und debütierte 2016 in der Nationalmannschaft, in die er seither aber nicht mehr berufen wurde. In der vergangenen Saison war der Mittelstürmer an den russischen Erstligisten Arsenal Tula ausgeliehen.

"Wir freuen uns, dass wir uns im Angriff mit Ognjen Ozegovic verstärkt haben. Er bietet uns weitere Optionen in der Offensive und wir sind davon überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird", erklärte Lilien-Coach Carsten Wehlmann.

Herzlich willkommen am Böllenfalltor, Ognjen Ozegovic 👊 Der serbische Stürmer (25) wechselt vom serbischen Traditionsklub und Europa-League-Teilnehmer FK Partizan Belgrad nach Südhessen, wo er einen Vertrag bis Juni 2021 unterzeichnet hat. #sv98 pic.twitter.com/duswtCgUjK — SV Darmstadt 98 (@sv98) 2. September 2019

Im gleichen Zug lösten die Darmstädter den Vertrag mit Mittelfeldspieler Wilson Kamavuaka (29) auf, der noch einen bis Juni 2020 gültigen Vertrag gehabt hätte.