Sancho blickt zurück: "Wollte die Leute bloßstellen"

Catherine Ivill, getty

BVB-Angreifer Sancho will mit England durchstarten

Jadon Sancho gehört längst zu den großen Aushängeschildern des BVB. Mit seinen Dribblings verzückt er regelmäßig die gesamte Bundesliga. Den Grundstein für seine exzellente Technik legte der junge Engländer im Süden Londons, auf den urbanen Bolzplätzen.

Vor den Länderspielen der Three Lions gegen Bulgarien und Kosovo blickte Sancho im Gespräch mit Shampoo-Hersteller Head & Shoulders, einer der Sponsoren der englischen Auswahl, auf die Bedeutung des Straßenfußballs zurück. Die Fußball-Käfige der Metropole waren, wie der heute 19-Jährige erinnert, ein wichtiger Ort, um sich "auszudrücken" und der Kreativität freien Lauf zu geben.

"Es hat niemanden interessiert, ob du den Ball bei diesen Freestyle-Sessions verloren hast. Jeder hat einfach seine Tricks beim Gegner ausgetestet. Man wollte die Leute bloßstellen", so Sancho im Rückblick: "Das hat Spaß gemacht und das hat es so aufregend gemacht."

Im zarten Alter von nur elf Jahren zog Sancho in die Jugendakademie des FC Watford, dort habe sich seine Einstellung zum Sport "verändert". Er habe gelernt, Fußball als Mannschaftssport zu verstehen, "zu passen und sich zu bewegen". Die Anpassung sei "schwierig" gewesen. Er habe in dieser Zeit "Selbstvertrauen aufbauen und die Einstellung ändern" müssen.

Sein Spielstil habe sich dennoch nicht verändert. "Durch das Spielen in den Käfigen habe ich eine Art Gier entwickelt. Als ich in Watford war, war ich sehr gierig. Ich wollte einfach meine Skills zeigen." Dank der Erfahrung aus seiner Kindheit sei er heute in Lage, sich gegen "drei oder vier Mann" durchzusetzen und "einen Ausweg zu finden".

Pulisic für Sancho Vorbild und Ansporn zugleich

Schließlich wurde Manchester City auf den jungen Sancho aufmerksam. "Der Wechsel war okay. Ich war noch in England und wusste, dass ich wieder zurückgehen könnte. Es war etwas weiter weg, aber ich konnte meine Familie alle drei Wochen sehen."

Doch erst sein Wechsel zu Borussia Dortmund ebnete dem Offensivspieler letztlich den Weg zur Profikarriere. "Sie haben in der Vergangenheit bewiesen, wie gut sie mit jungen Spielern umgehen. Ich habe geglaubt, was sie mir sagten. Christian Pulisic war zum Beispiel dort, er war 18 Jahre alt und hat jede Woche von Anfang an gespielt. Ich habe gefühlt, dass ich mit ihm messen kann."

Längst gehört Jadon Sancho zu einem der aufregendsten Angreifer Europas, der obendrein große Ziele verfolgt. "Ich will die EM gewinnen. Und die WM und die Champions League. Mein Traum ist es, Stammspieler für England zu sein", so der Youngster selbstbewusst.