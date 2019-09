Foda über Arnie-Geste: "Sehe das komplett entspannt"

APA

Marko Arnautović und seine Jubelgeste in Richtung Kritiker

Mit seiner Ohren-zu-Geste bei seinen zwei Toren gegen Lettland sorgte ÖFB-Superstar Marko Arnautović für Aufsehen. Teamchef Franco Foda stellt sich demonstrativ hinter den 30-jährigen China-Legionär.

Österreichs Teamchef Franco Foda hat sich in der Diskussion um dessen Torjubel beim Doppelpack gegen Lettland (6:0) klar hinter seinen Offensivstar Marko Arnautović gestellt. Der Angreifer hatte seine Ohren-zu-Geste mit einer Botschaft an die Kritiker argumentiert, die seinen Sommertransfer nach China hinterfragt hatten.

"Ich sehe das komplett entspannt. Ich glaube nicht, dass er mit Kritikern abrechnen muss. Marko hat in seiner Karriere schon extrem viel erreicht", sagte Foda am Sonntag vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Polen in Warschau. "Er ist auch in der Persönlichkeit gereift." Als Arnautović im Juli seinen Wechsel zu Shanghai SIPG fixierte, hätte dieser sofort klargestellt, dass er immer für das Nationalteam abgestellt werden müsse. "Das zeigt, dass er sehr gerne für Österreich spielt."

Arnautović hält bei 82 Länderspielen. Der ÖFB-Rekord von Andreas Herzog (103) scheint in Reichweite. In der Torbilanz fehlen dem 30-Jährigen mit 26 Treffern acht auf Hans Krankl (34) und zehn weitere auf Spitzenreiter Toni Polster (44). Um öffentliche Anerkennung gehe es Arnautović bei seinen Aktionen nicht, meinte Foda. "Er hat die höchste Anerkennung vom Teamchef, das ist das Wichtigste."

