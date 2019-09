Wagner vor Paderborn-Spiel selbstbewusst - Raman fällt aus

Maja Hitij, getty

David Wagner will mit dem FC Schalke 04 in Paderborn punkten

Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss im Auswärtsspiel am Sonntag beim Aufsteiger SC Paderborn auf seinen Neuzugang Benito Raman verzichten.

Der Belgier fällt laut Trainer David Wagner wegen Sprunggelenksproblemen aus. Die Beschwerden habe der Ex-Düsseldorfer seit mehreren Wochen, dennoch spielte er.

Weil sich die Personalsituation bei den Königsblauen verbessert hat, soll Raman jetzt sieben bis zehn Tage mit dem Mannschaftstraining aussetzen.

Vor seinem Comeback steht Mark Uth. Der 28-Jährige ist nach seiner Leistenoperation im April wieder "eine volle Alternative", sagte Wagner, "auch für die Startelf".

So weit ist Leihgabe Juan Miranda noch nicht. Dem 19 Jahre alten Linksverteidiger vom FC Barcelona will der Coach erst "Schalke und die Abläufe näherbringen, wir werden uns alle Zeit nehmen".

Die Highlights der PK zum Nachlesen:

+++ Das war's! Die PK ist beendet +++

Mit einem positiv gestimmten David Wagner endet die Pressekonferenz in Gelsenkirchen. Damit verabschieden auch wir uns. Bis zum nächsten Mal!

+++ Wagner über Neuzugang Juan Miranda +++

"Er ist ein sehr talentierter, junger Außenverteidiger. Bei ihm geht es erstmal darum, Schalke und sämtliche Abläufe kennenzulernen. Wir geben ihm alle Unterstützung, dass er die nächsten Schritte bei uns machen kann."

+++ Wagner über die aktuelle Stimmung +++

"Die Jungs sind alle voll auf Zug, das ist richtig gut. Die Qualität, die wir im Training an den Tag legen, ist mittlerweile noch mal ein ganzes Stück höher. Eigentlich haben wir keine Lust, auf Sonntag zu warten, sondern wollen jetzt loslegen."

+++ Wagner über Rückkehrer Uth +++

"Mark hat sich nach seiner langen Verletzung langsam herangetastet. Ich fand seinen Auftritt gegen Viktoria Köln sehr gut. Er ist eine volle Alternative für die kommenden Spiele - sowohl für den Kader als auch für die Startelf."

+++ Wagner über Gegner Paderborn +++

"Paderborn spielt offensiv, sehr schnell und direkt im Umschaltspiel. Es wird ein sehr interessantes Spiel. Wir fahren dahin mit dem Bewusstsein, dass wir dort etwas holen können. Wir haben Respekt, aber unsere Zielsetzung ist klar."

+++ Wagner über die personelle Situation +++

"Es war bisher eine richtig gute Woche. Wir haben heute 22 Feldspieler im Training. Bis auf Benito Raman, der mit Sprunggelenksproblemen ausfallen wird, stehen alle Mann auf dem Platz. Wir werden Benito jetzt die nötige Ruhe geben. Wir hoffen, dass ihm die sieben bis zehn Tage Pause gut tun werden. Weston McKennie hatte einen schweren Magen-Darm-Infekt und hat deshalb in den letzten Tagen nicht trainiert. Er ist heute aber wieder dabei."

+++ David Wagner ist da! +++

David Wagner hat das Podium betreten. Wir sind gespannt, was der 47-Jährige zu berichten hat!

+++ Baumgart bestätigt Paderborns Startelf schon +++

Schalkes Gegner will am Sonntag offenbar an seiner bislang noch sieglosen Stammformation festhalten. "Wenn bis Sonntag niemand mehr erkrankt, wird die Startelf die gleiche sein, die auch in Wolfsburg aufgelaufen ist", bestätigte Trainer Steffen Baumgart zwei Tage vor dem Anpfiff. Paderborn hat bislang zwar nur einen Punkt geholt, spielerisch aber stets überzeugt.

+++ Drei Rückkehrer am Wochenende dabei +++

Nachdem Wagner in den ersten Spielen mit einigen Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, kann er nun nahezu aus dem vollen Schöpfen. Im Abwehrzentrum stehen S04-Neuzugang Ozan Kabak und Salif Sané wieder zur Verfügung. In der Spitze ist Mark Uth eine Option.

+++ Schalke 04 muss Paderborns Offensive stoppen +++

Schalkes Gegner hat bislang erst einen Punkt geholt. Doch die Spiele des SC Paderborn waren dabei keinesfalls langweilig. Die Ostwestfalen sorgten dabei jedes mal für Offensivspektakel. Neuzugang Streli Mamba traf schon zweimal. Welchen Plan hat Wagner sich überlegt, diese Offensive zu stoppen?