Martin Rose, getty

Marc-André ter Stegen erhält viel Lob für seine Leistung in Dortmund

Die spanischen Zeitungen feiern Torhüter Marc-André ter Stegen nach dem 0:0 zum Champions-League-Auftakt mit dem FC Barcelona bei Borussia Dortmund. Die internationalen Pressestimmen im Überblick.

Spanien

Marca: "Ter Stegen rettet Barca bei Messis Rückkehr. Ter Stegen wäre in jeder Nationalmannschaft Stammtorwart - außer in Deutschland. In Dortmund wurde er zum Riesen und schickte eine Nachricht an Joachim Löw. Er muss Stammtorhüter in Deutschland sein. Es ist die Nostalgie, die momentan für Manuel Neuer spricht."

AS: "Barca spielt Unentschieden wie durch ein Wunder. Ter Stegen hat die Diskussion in Deutschland mit dieser Weltklasseleistung neu entfacht. Er wurde zum Feuerlöscher und verhinderte die Niederlage. Barcelona kann mit dem Punkt mehr als zufrieden sein. Valverdes Spieler haben in Dortmund Blut geschwitzt."

Mundo Deportivo: "Ein kolossaler ter Stegen wird zur Mauer von Dortmund. Ter Stegen machte seinem Freund Reus das Leben schwer. Ter Stegen unterstrich mit Weltklasseparaden, wer der Beste ist. Hummels unterstrich, dass er immer noch Weltklasseleistungen bringen kann. Alcácer schaffte es nicht, sich an Barca zu rächen."

El Periodico: "'Ter Stegen über alles'. In einem Spiel, das vor allem durch die Rückkehr von Messi und das historische Europa-Debüt von Ansu Fati gekennzeichnet war, stieg der deutsche Torhüter auf, um den FC Barcelona mit einer kolossalen Leistung zu unterstützen."

El País: "Ter Stegen war Barcas Mauer in Dortmund. Der deutsche Torhüter, der sogar einen Elfmeter gegen Reus pariert, hält seine schwimmende Mannschaft gegen einen hervorragenden Gegner über Wasser."

La Vanguardia: "Der Torhüter von Barcelona verkleidete sich erneut als Held, um Reus zu frustrieren, der lange von ihm träumen wird."

Sport: "Die gefürchtete Gelbe Wand wurde zur Schnecke im Angesicht der wahren deutschen Wand: Marc-André ter Stegen. Barca wirkte sehr schwerfällig gegen eine gefährliche Borussia. Barca kam lebend aus Dortmund raus."

El Mundo: "Marc-André ter Stegen versteht nicht, dass ihm die Nummer 1 in der Nationalmannschaft verweigert wird. Die Zeit gibt ihm Recht. In Deutschland, wo er sich missverstanden fühlt, absolvierte er eine der besten Vorstellungen seiner Karriere. Es musste einfach sein Tag sein. Er machte Reus das Leben schwer, verhinderte vier Tore, eines davon nach einem Elfmeter. Und er hat Barcelona vor einer sicheren Niederlage in Dortmund bewahrt. Er ist der eiserne Torhüter."

Frankreich

L'Équipe: "Dortmund beißt sich fest, doch belohnt sich gegen ein schwaches Barca nicht."

France Football: "Barca rettet die Null in Dortmund."

Italien

Gazzetta dello Sport: "Ter Stegen hält einen Elfmeter und rettet Barca."

Deutschland

Süddeutsche Zeitung: "Der Sieger heißt ter Stegen. Barcelona konnte sich in der Tat beim deutschen Nationaltorwart bedanken, dass die Mannschaft nicht mit einer Niederlage in die Champions-League-Saison gestartet ist, was Daheim gewiss zu unangenehmen Debatten geführt hätte. "

Bild: "Ter Stegen lässt BVB verzweifeln. Der deutsche Elfer-Killer im Tor der Katalanen! Ter Stegen hat in der Königsklasse sensationelle vier von sechs Elfern pariert. Vor Reus scheiterten bereits Agüero, Dzeko und Dembélé!"

FAZ: "Der BVB scheitert nur an ter Stegen. Der deutsche Nationaltorhüter im Wartestand wird zum überragenden Spieler des FC Barcelona und verhindert die Niederlage. Reus vergibt beim 0:0 einen Foulelfmeter."