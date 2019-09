Westermann sieht Schalke nicht als Top-Team

Cathrin Mueller, getty

Heiko Westermann sieht den FC Schalke 04 bei RB Leipzig als Außenseiter

Ex-Profi Heiko Westermann sieht den FC Schalke 04 im Bundesliga-Spitzenspiel bei RB Leipzig am Samstag als Außenseiter.

"Über die Saison gesehen, zählt RB Leipzig für mich eindeutig zu den Top-4-Teams in der Bundesliga, Schalke hingegen würde ich noch nicht wieder dort einordnen", sagte Westermann der "WAZ". "Aber in einem Spiel ist immer alles möglich. Um drei Punkte zu holen, braucht Schalke einen extrem guten Tag und eine fußballerische sowie läuferische Topleistung."

Schalkes Bilanz in der Leipziger Red Bull Arena gibt Westermann recht. In drei Bundesligaspielen bei RB holten die Königsblauen erst einen Punkt, das Torverhältnis lautet 2:5.

Auswärtsspiele bei Ost-Klub seien zu seiner aktiven Zeit immer "ziemlich kitzlige Angelegenheiten" gewesen, erinnerte sich Westermann. "Die Stimmung in den Stadien war irgendwie speziell, auch schon während meiner Bielefelder Zeit. Wenn dann ein großer Traditionsverein und Champions-League-Teilnehmer wie Schalke nach Cottbus, Rostock oder sonst wo hinkam, ging es dort natürlich hoch her. In solchen Spielen ist eines wichtig: Du musst von der ersten Sekunde an voll da sein."