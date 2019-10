Geschwindigkeitsrekord! Kölner löst Bayern-Star ab

PIXATHLON/PIXATHLON/SID/

Niederländer Kingsley Ehizibue stellt Rekord auf

Kingsley Ehizibue hat erst sechs Spiele in der Fußball-Bundesliga absolviert - und doch schon einen Rekord aufgestellt.

Beim 1:1 am siebten Spieltag beim FC Schalke 04 wurde ein Sprint des niederländischen Außenverteidigers des 1. FC Köln mit 35,85 km/h gemessen - schneller war seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2013/14 kein Spieler unterwegs. Das gab der FC am Montag bekannt.

Der 24-jährige Ehizibue löst damit Kingsley Coman vom Rekordmeister Bayern München ab. Der Franzose hatte am sechsten Spieltag beim 3:2 beim SC Paderborn eine Spitzengeschwindigkeit von 35,7 km/h erreicht.