Wildes Gerücht: FC Bayern jagt Luca Waldschmidt

Lars Baron, getty

Luca Waldschmidt soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Seit Sommer 2014 ist Robert Lewandowski der unumstrittene Platzhirsch in der Sturmzentrale des FC Bayern, mit 31 Jahren ist der Pole allerdings nicht mehr der jüngste Vertreter seiner Zunft. Auf der Suche nach einer Alternative sollen die Münchner nun angeblich einen deutschen Nationalspieler ins Visier genommen haben.

So soll Luca Waldschmidt vom SC Freiburg das Interesse des FC Bayern geweckt haben. Das will das italienische Portal "calciomercato" erfahren haben.

Waldschmidt wechselte vor der Saison 2018/19 vom Hamburger SV in den Breisgau, wo er sich mit starken Leistungen bis ins DFB-Team spielte. Mit vier Treffern in sieben Partien hat der 23-Jährige großen Anteil am derzeitigen Höhenflug der Freiburger.

Unlängst feierte der Offensivspieler sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft. Beim 2:2 im Freundschaftsspiel gegen Argentinien und dem 3:0-Erfolg im Rahmen der EM-Qualifikation gegen Estland stand Waldschmidt jeweils in der Startelf. Ein Tor gelang dem gebürtigen Siegener allerdings nicht.

"Luca war sehr gut unterwegs, hat viele Bälle behauptet, viele Wege gemacht, eine sehr gute Partie gespielt", lobte Bundestrainer Joachim Löw den Neuling jedoch ausdrücklich.

Ansprüche beim FC Bayern noch einmal ganz andere

Dass er zu den herausragenden Talenten seines Jahrgangs gehört, untermauerte Waldschmidt bei der U21-EM 2019, als er sich mit sieben Treffern die Torjägerkanone sicherte und Deutschland zum Vize-Titel ballerte.

Allerdings steht auch außer Frage, dass die Ansprüche beim deutschen Rekordmeister noch einmal ganz andere sind. Waldschmidt müsste sich in München deutlich hinter Lewandowski anstellen und sich (zumindest vorerst) mit der Rolle als Backup des Polen zufrieden geben. Für den Linksfuß spricht jedoch, dass er auch auf den Flügeln agieren kann.

Hinterfragen darf man hingegen, woher ausgerechnet italienische Medien vom Interesse der Bayern an einem Angreifer von der Bundesliga-Konkurrenz erfahren haben wollen - zumal keine weiteren Quellen genannt werden.