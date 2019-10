ManUnited verzichtete auf Boateng-Transfer

Lars Baron, getty

Jérôme Boateng vom FC Bayern fiel offenbar durch den Leistungstest bei Manchester United

Jérôme Boateng vom FC Bayern München wurde in den vergangenen Transferperioden immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Als heißer Kandidat galt auch Manchester United. Doch die Red Devils sahen von einem Transfer des Innenverteidigers ab. Grund dafür waren wohl Zweifel an seinem Fitnesszustand.

Wie "The Athletic" in einem Scouting-Report über Manchester United berichtet, haben die Bosse der Engländer einen Transfer von Boateng nach einem ausgiebigen Leistungs-Report verhindert, obwohl der Bayern-Profi im Sommer 2019 ganz oben auf der Wunschliste gestanden haben soll.

Eine Analyse von Boateng habe ergeben, dass er ab der 70. Minute konditionell und spielerisch nachlässt. So soll er in Endphasen von Spielen langsamer geworden sein und Defizite im Zweikampfverhalten offenbart haben.

Stattdessen hat ManUnited Harry Maguire von Leicester City für kolportierte 87,5 Millionen Euro verpflichtet. Der Engländer habe bei der Analyse deutlich besser abgeschnitten als Boateng.

Boateng erteile Manchester United 2018 eine Absage

Schon im Sommer 2018 sollen die Red Devils an Boateng interessiert gewesen sein. Damals erteilte der Ex-Nationalspieler dem Premier-League-Klub aber eine Absage.

"Es ist sehr schwer, den FC Bayern zu verlassen. Bei einem Wechsel muss schon alles passen, um diesen Klub zu toppen. Ich habe ihm (José Mourinho) gesagt, dass sein Interesse eine Ehre für mich ist und mich bedankt, dass er sich bei Manchester United so für mich ins Zeug gelegt hat", hatte er gegenüber "Sport Bild" erklärt.

Die Gerüchte um einen Boateng-Abgang keimten erst vor Kurzem neu auf. Der 31-Jährige verließ unlängst seinen langjährigen Berater Christian Nerlinger und schloss sich der Agentur Lian Sports an. Boateng soll von Spielervermittler Fali Ramdani mit konkreten Angeboten anderer Klubs gelockt worden sein. Das berichtet die "Bild". Demnach ist der deutsche Ex-Nationalspieler "immer noch wechselwillig".