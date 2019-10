VfL-Youngster vor Abflug nach Basel?

Ronny Hartmann, getty

Lässt er sich womöglich im Winter verleihen? Elvis Rexhbecaj von VfL Wolfsburg

Obwohl Elvis Rexhbecaj vom VfL Wolfsburg erst im Mai seinen Vertrag bei den Niedersachsen bis zum Jahr 2023 verlängerte, könnten die Zeichen beim 21-jährigen Talent der Wölfe bereits im Winter auf Abschied stehen.

Nachdem das Wolfsburger Eigengewächs in der vergangenen Spielzeit noch auf 24 Bundesliga-Einsätze kam, steht er unter dem neuen Coach Oliver Glasner seit dem Sommer auf dem Abstellgleis in der Autostadt. Ausgerechnet bei der herben 1:6-Pokalklatsche gegen RB Leipzig kam der Youngster mit kosovarischen Wurzeln in der aktuellen Spielzeit erstmals in einem Pflichtspiel für die erste Mannschaft zum Einsatz, als er beim Stand von 0:5 für Yannick Gerhardt eingewechselt wurde.

Die Rolle als Bankdrücker oder kann einem auf der Tribüne kann einem "lernbegierigem" Spieler wie Rexhbecaj nicht schmecken, sodass der "kicker" spekuliert, dass sich der 21-Jährige im Winter nach einem neuen Verein umgucken könnte.

Nach Informationen des Fußball-Fachmagazins soll aus einer Reihe von Interessenten der FC Basel aus der Schweizer Super League eine Option für den Mittelfeldspieler der Wölfe sein. Rexhbecaj muss sich im Winter entscheiden, ob er zumindest vorläufig sein Heil in der Flucht ins Ausland sucht, um wichtige Spielpraxis zu sammeln, oder er noch einen Anlauf startet, sich im hochkarätig besetzten Mittelfeld der Wolfsburger unter Glasner durchzusetzen.