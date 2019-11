Frankfurt "tröstet" Kovac nach Entlassung beim FC Bayern

Christof Koepsel, getty

Kovac erhält nach dem Aus beim FC Bayern Unterstützung von Eintracht Frankfurt

Nette Geste oder fiese Spitze gegen den Liga-Konkurrenten? Nach seiner Entlassung beim Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat Niko Kovac Trost von seinem alten Arbeitgeber Eintracht Frankfurt erhalten.

"Hier in Frankfurt leuchtet dein Stern heller als im Süden, Niko. Du wirst deinen Weg gehen, Pokalsiegercoach!", twitterte die Eintracht am Montag.

Ganz unschuldig an der Entlassung ihres früheren Trainers waren die Hessen nicht. Schlussendlich wurde dem Kroaten das 1:5 der Bayern ausgerechnet in Frankfurt am vergangenen Samstag zum Verhängnis. Am Sonntagabend wurde die Trennung offiziell.

Hier in Frankfurt leuchtet dein Stern heller als im Süden, Niko. Du wirst deinen Weg gehen, Pokalsiegercoach! 🏆👊#SGE #Kovac pic.twitter.com/8rvMeaaiU5 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4. November 2019

Kovac (48) hatte Frankfurt von März 2016 bis Juni 2018 trainiert, ehe er zu den Bayern ging. In seinem letzten Pflichtspiel als Trainer der Hessen gewann Kovac mit der Eintracht das Pokalfinale gegen seinen späteren Arbeitgeber.