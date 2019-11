BVB "grotesk, dann grandios" - Inter begeht "Todsünde"

Alex Grimm, getty

Der BVB und Inter Mailand lieferten jeweils eine starke Halbzeit

45 Minuten Horrorshow, 45 Minuten Gala: Borussia Dortmund hat gegen Inter Mailand in einer denkwürdigen Champions-League-Partie einen 0:2-Rückstand zur Pause gedreht und 3:2 gewonnen. So reagierte die Presse auf die zwei Gesichter des BVB:

Italien

Gazzetta dello Sport: Inter wirft den Sieg in Dortmund weg. Das Conte-Team zeigte exzellente erste 45 Minuten und traf durch Lautaro und Vecino. Nach einer desaströsen Rückkehr auf den Platz wird die Qualifikation für das Achtelfinale nun aber kompliziert. Die Deutschen gewinnen dank Hakimi (Doppelpack) und Brandt.

Tuttosport: Vom doppelten Vorteil zum glamourösen Comeback durch Hakimi. Contes Team spielte eine perfekte erste Halbzeit, gekrönt durch die Tore von Lautaro und Vecino. Es folgte der totale Blackout und die Wiederauferstehung der Deutschen.

Corriere dello Sport: Die Nerazzurri spielten eine spektakuläre erste Hälfte und trafen durch Lautaro und Vecino. Wie auch immer, die zweite Halbzeit war ein Albtraum, die Deutschen drehten das Spiel durch den Doppelpack von Hakimi und Brandt.

Corriere della Sera: Tödlicher Hakimi, desaströser Biraghi, kleiner Lukaku. Favre besaß die Cleverness, seinem Team das Interesse am Spiel zurückzugeben. Conte machte eine majestätische erste Halbzeit mit einer selbstmörderischen Rückkehr zunichte. Zu denken, dass man bereits gewonnen hat, ist eine Todsünde.

Calciomercato: Inter mit Harakiri in Dortmund. vom 0:2 zum 3:2 für die Borussia. Borussia Dortmund nimmt Rache für die 0:2-Niederlage im San Siro.

La Repubblica: Vom 2:0 zum 2:3, vom Achtelfinale zu einer Qualifikation für die K.o.-Runde, die am seidenen Faden hängt. In 45 Minuten ging Inter vom Himmel in die Hölle und verlor 2:3 in Dortmund. Erst der doppelter Vorteil durch Lautaro und Vecino, dann das Comeback der Deutschen durch den Doppelpack von Hakimi und den Treffer von Brandt. Contes Team muss den Blackout vielleicht mit der Elimination aus der Champions League bezahlen.

Schweiz

Blick: Dortmund schafft gegen Inter spektakulär die Wende. Mit diesem Triumph lässt Lucien Favre seine Kritiker verstummen! Wochenlang musste sich der Romand anhören, dass seiner Mannschaft die Mentalität fehle, der unbedingte Wille zum Sieg. Von Krise war die Rede. Und von der drohenden Entlassung des Trainers. Und dann? Kommt der BVB innerhalb von einer Woche zweimal von einem Rückstand zurück.

NZZ: Dortmund holt Rückstand auf und siegt gegen Inter Mailand. Der BVB mit dem Schweizer Trainer Lucien Favre gewinnt in der Champions League 3:2 gegen Inter Mailand. Lange sah es nicht gut aus für die Dortmunder.

Tagesanzeiger: Ernüchternder Start, grandioses Ende – Borussia Dortmund hat die schon verloren geglaubte Chance auf den Achtelfinal in der Champions League gewahrt. Dank einer furiosen Aufholjagd in einer berauschenden zweiten Halbzeit gelang dem Team von Trainer Lucien Favre nach einem 0:2-Rückstand zur Pause gegen Inter Mailand noch ein verdientes 3:2. Der überragende Doppeltorschütze Achraf Hakimi (51./77.) und Julian Brandt (64.) sorgten für die kaum für möglich gehaltene Wende und damit für einen Mutmacher für den Liga-Gipfel beim deutschen Meister Bayern München am Samstag.

Deutschland

kicker: Doppelter Hakimi macht Dortmunds Comeback perfekt. Dortmund drehte gegen Inter einen 0:2-Pausenrückstand in einen 3:2-Erfolg und verbesserte seine Aussichten auf das Achtelfinale. Gegen die früh führenden und cleveren Italiener wurde der BVB zunächst nur selten zwingend und kassierte kurz vor der Pause den zweiten Gegentreffer. Nach Wiederanpfiff drehte die Borussia mächtig auf und den Spieß mit großem Elan um.

Ruhr Nachrichten: BVB erst grotesk, dann grandios: Dortmund erlebt beim 3:2 gegen Mailand eine magische Nacht. Borussia Dortmund erlebt mit dem Rücken zur Wand einen denkwürdigen Fußballabend: Der BVB trotzt in der Champions League einem 0:2 und feiert gegen Mailand eine bemerkenswerte Wiederauferstehung.

Spiegel online: Sturm nach der Pause. 0:2 lag Borussia Dortmund zur Halbzeit zurück, am Ende siegte der Klub 3:2 gegen Inter Mailand. Dabei bestätigte sich auf spektakuläre Art ein Trend der vergangenen Wochen: Die zweite BVB-Hälfte ist die bessere.

Bild: BVB-Wahnsinn in der Königsklasse! Dortmund schlägt Inter Mailand nach 0:2-Rückstand 3:2, hat alle Chancen aufs Achtelfinale in der Champions League. Weil Barcelona nur 0:0 gegen Prag spielt, ist sogar der Gruppensieg drin.

England

Daily Mail: Achraf Hakimis Doppelpack und Julian Brandt Treffer besiegeln einen beeindruckenden Comeback-Sieg vor dem Gipfel gegen Bayern München, aber Jadon Sancho hinkt seinen besten Tagen.