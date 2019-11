DFB stellt neues Trikot der Nationalmannschaft vor

unknown

Die deutsche Nationalmannschaft hat ein neues Trikot

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat einen neuen Look. Pünktlich zum EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland am kommenden Samstag (20:45 Uhr, RTL) hat der DFB am Montag das überarbeitete Trikot offiziell vorgestellt.

Das neue Hemd der Nationalelf kombiniert viele bekannte Elemente mit einigen Neuerungen. Auch künftig spielt der Weltmeister von 2014 in weißen Trikots mit schwarzen Hosen. Neu ist die handgemalte Nadelstreifen-Optik.

Die Ärmel schließen in Schwarz, Rot und Gold ab. Der dynamische Farbverlauf des Bündchens soll für die Diversität in der Bundesrepublik, für Spieler und Fans mit unterschiedlichen Wurzeln, stehen. Im Nacken und über dem DFB-Logo auf der Brust sind die vier Sterne für den Gewinn der Weltmeisterschaften 1954, 1974, 1990 und 2014 integriert.

Gnabry schwärmt: "Das Trikot hat Style"

"Das Trikot gefällt mir. Tradition und Moderne werden hier gut miteinander verbunden, unser Partner adidas hat klasse Arbeit geleistet", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Vor allem freue es ihn, "dass wir die deutsche Flagge wieder deutlicher in unser Erscheinungsbild aufgenommen haben. Ich denke, das ist ein schönes Statement, mit dem wir auch dem Wunsch vieler Fans nachkommen".

Auch die Spieler sind von den Neuerungen überzeugt: "Das Trikot hat Style, auch die Streifen in Schwarz, Rot und Gold gefallen mir sehr gut", äußerte Nationalspieler Serge Gnabry. Das Outfit wird durch weiße Stutzen komplettiert, die Torhüter spielen in roten Outfits.

"Kunst und Fußball haben viele Gemeinsamkeiten", betonte Jürgen Rank, Senior Design Director bei adidas: "Beide Disziplinen können Menschen aus der ganzen Welt zusammenbringen und fungieren als universelle Sprachen." Das neue DFB-Trikot ist ab sofort erhältlich.