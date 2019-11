Schalkes Schöpf reist nicht zur Nationalmannschaft

Adam Pretty, getty

Alessandro Schöpf reist nicht zur österreichischen Nationalmannschaft

Der Schalker Bundesliga-Profi Alessandro Schöpf steht der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen gegen Nordmazedonien am 16. November in Wien sowie für die Partie in Lettland am 19. November verletzungsbedingt nicht zur Verfügung.

Der 25-Jährige hatte am Samstag im Spiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Muskelverletzung im Oberschenkel erlitten. Für Schöpf wird Reinhold Ranftl vom Linzer ASK von Nationalcoach Franco Foda erstmals in die Auswahl berufen. Die rot-weiß-rote Auswahl traf sich am Montag in Bad Tatzmannsdorf zur Länderspiel-Vorbereitung.

Ranftl beim LASK gesetzt

Reinhold Ranftl steht seit Juli 2015 beim LASK unter Vertrag und mauserte sich dort unter dem heutigen Wolfsburg-Coach Oliver Glasner zu einem der besten Rechtsverteidiger in der österreichischen Bundesliga.

Auch unter dem neuen Coach Valérien Ismael (ehemals Werder Bremen / FC Bayern) ist der gebürtige Steirer auf der rechten Abwehrseite gesetzt, absolvierte in der laufenden Saison bereits zwölf Spiele im österreichischen Oberhaus, bei dem ihm vier Tore sowie zwei Vorlagen gelangen. In der Europa League konnte Ranftl ebenfalls in vier Spielen mit einem Tor und zwei Vorlagen bereits anschreiben. Jetzt könnte erstmals ein Einsatz im A-Nationalteam folgen. Bisher steht ein Länderspiel für das österreichische U-17-Nationalteam für den LASK-Spieler zu Buche.