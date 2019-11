Lewandowski: Leisten-OP wohl im Dezember

Sebastian Widmann, getty

Robert Lewandowski wird sich der Leistenoperation in der Winterpause unterziehen

Robert Lewandowski vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München wird sich einer notwendigen Leistenoperation erst in der Winterpause im Dezember unterziehen.

"Mit meiner Gesundheit ist alles in Ordnung. Ich fühle keine Beschwerden. Die Operation wird wahrscheinlich am Ende der Hinrunde stattfinden, im Dezember. Einen genauen Termin kenne ich noch nicht", sagte der polnische Nationalspieler in Warschau laut der Nachrichtenagentur "PAP".

Weder beim Krafttraining noch beim Laufen fühle er irgendwelche Einschränkungen, daher könne er mit dem Eingriff noch warten.

Dem 31-Jährigen bliebe im Winter mehr Zeit zur Regeneration. Das letzte Hinrundenspiel des deutschen Meisters findet am 21. Dezember gegen den VfL Wolfsburg statt. Die erste Partie im neuen Jahr bestreiten die Bayern am 19. Januar 2020 in Berlin gegen Hertha BSC.

Lewandowski hatte am Wochenende beim 4:0 gegen Borussia Dortmund mit einem Doppelpack geglänzt. In dieser Saison erzielte er 23 Tore in 18 Pflichtspielen für den FC Bayern.