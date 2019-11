Deutschland sucht den Abwehrchef: Wer beerbt Süle?

Jörg Schüler, getty

Niklas Süle vom FC Bayern bangt um die EM-Teilnahme

Nach dem Ausfall von Niklas Süle sucht Bundestrainer Joachim Löw einen neuen Abwehrchef. Aus dem Kandidaten-Kreis drängt sich kaum jemand auf, einzig ein fast vergessener Weltmeister erhebt leise Ansprüche.

Die Zeiten, in denen Matthias Ginter bei der Nationalmannschaft fast unscheinbar mitlaufen konnte, sind vorbei. Bei seiner Ankunft im Düsseldorfer Teamhotel wurde der Mönchengladbacher von Journalisten zum Interview gebeten, und Ginter nutzte die für ihn seltene Gelegenheit, um seinen Führungsanspruch zu hinterlegen. Dabei klang er für seine Verhältnisse recht forsch.

"Ich bin einer, der mit am längsten dabei ist. Ich will mich weiterentwickeln und auch in der Nationalmannschaft die nächsten Schritte gehen", sagte der 25-Jährige, ehe er pflichtbewusst ergänzte: "Aber wie gesagt: Ich bin froh, wieder hier zu sein."

Auch Joachim Löw ist froh, dass Ginter seine Anfang Oktober gegen Augsburg erlittene Schulterverletzung auskuriert hat und das Selbstvertrauen eines Bundesliga-Spitzenreiters mitbringt. Der Bundestrainer fahndet nach der schweren Knieverletzung von Niklas Süle nach einem neuen Abwehrchef, der das neuformierte Team auch bei der EURO 2020 von hinten heraus führen soll. DFB-Direktor Oliver Bierhoff sagte dazu am Mittwoch ernüchternd: "Es gibt keinen Einzelspieler, der heraussticht."

Süle-Comeback zur EM nicht ausgeschlossen

Ginter werden noch die größten Chancen eingeräumt. In den beiden abschließenden EM-Qualifikationsspielen am Samstag in Mönchengladbach gegen Weißrussland und drei Tage später in Frankfurt/Main gegen Nordirland (beide 20:45 Uhr) werden für Ginter zum Chef-Test. Der zuverlässige Defensivmann bringt deutlich mehr Erfahrung mit als seine Konkurrenten Jonathan Tah, Niklas Stark oder Robin Knoche. Was viele vergessen: Ginter ist im aktuellen Kader neben Toni Kroos der einzig verbliebene Feldspieler aus dem Weltmeister-Team von 2014.

Die Aura eines Weltmeisters geht Ginter aber ab. Er verteidigt stets fleißig und solide, aber selten spektakulär und mit klaren Kommandos. Hier hat Antonio Rüdiger Vorteile, doch der Profi des FC Chelsea hat sich erneut verletzt und muss sich im neuen Jahr erst im Klub wieder herankämpfen.

Tah besitzt zwar körperlich alle Voraussetzungen, um Löws jüngste Forderung nach mehr Robustheit zu erfüllen. Doch der Leverkusener kämpft sich gerade erst aus einem Leistungstief heraus. Außerdem ist er für die Rolle des Abwehrchefs zu introvertiert.

Stark wird von U21-Nationalcoach Stefan Kuntz als "natürlicher Anführer" bezeichnet, doch dem Hertha-Profi klebte bislang im DFB-Team das Pech an den Schuhen. Aber selbst wenn der schnelle und umsichtige Stark, der nach einem Nasenbeinbruch auch am Mittwoch im Training fehlte, seinen Rhythmus findet - die Führungsrolle kommt für ihn noch zu früh.

Ein absoluter Leader ist zweifelsohne Mats Hummels, doch den im Juni aussortierten Rio-Weltmeister holte Löw für den letzten Lehrgang des Jahres bewusst nicht zurück. Der Bundestrainer hofft, dass Ginter und Co. in die Führungsrolle hineinwachsen. Manuel Neuer hat eine andere Hoffnung noch nicht aufgegeben: "Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass Niklas Süle für die EM doch noch infrage kommt."